دستگیری ۵۲ متهم جرایم مواد مخدر در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه محمدمهدی جعفری بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از اجرای مرحله بیست‌ و هشتم طرح «آرامش در شهر» در سطح استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای امنیت اجتماعی ، پاکسازی نقاط آلوده ، برخورد قاطع با خرده‌فروشان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر با استفاده از توان عملیاتی پلیس و هماهنگی مراجع قضایی به اجرا در آمد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، شناسایی و برخورد با عناصر فعال در حوزه توزیع و عرضه مواد مخدر را در دستور کار قرار دادند و این طرح به‌صورت همزمان در نقاط هدف و مناطق آلوده استان اجرا شد.

وی افزود: در اجرای مرحله بیست‌وهشتم طرح آرامش در شهر، ۳۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر و تعداد سه هزار و ۲۰۰ عدد قرص غیر مجاز کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر ادامه داد: در این عملیات تعداد ۴۹ نفر خرده‌فروش مواد مخدر و سه نفر قاچاقچی دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کارآگاه جعفری بیان کرد: همچنین در اجرای این طرح تعداد ۲۵ نفر معتاد متجاهر جمع‌آوری و تعداد پنج دستگاه خودرو و موتورسیکلت مرتبط با جرائم مواد مخدر توقیف شد.

سرهنگ جعفری ضمن تقدیر و تشکر از شهروندان با تأکید بر استمرار اجرای طرح‌های آرامش در شهر خاطرنشان کرد: پلیس مبارزه با مواد مخدر با اشراف اطلاعاتی و اقدامات هدفمند، برخورد با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر را با جدیت دنبال می‌کند و اجازه نخواهد داد مجرمان امنیت و آرامش شهروندان را مختل کنند.

