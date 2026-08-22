کشف ۱۰۸ کیلوگرم مواد مخدر در کرمانشاه در «طرح آرامش در شهر»

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی حاجیان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح «آرامش در شهر» و پاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر در استان کرمانشاه، اظهار کرد: این طرح به مدت سه روز در نقاط مختلف استان و با حضور مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: یکی از نتایج اجرای این طرح، کشف و جمع‌آوری ۱۰۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر از قاچاقچیان، خرده‌فروشان و معتادان متجاهر بود که در جریان عملیات‌های انجام شده توسط پلیس کشف شد.

دستگیری ۵۰۰ خرده‌فروش و معتاد متجاهر در طرح آرامش

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه همچنین از دستگیری و جمع‌آوری ۵۰۰ خرده‌فروش و معتاد متجاهر در جریان اجرای طرح «آرامش در شهر» خبر داد و گفت: از مجموع افراد جمع‌آوری‌شده، ۳۱۵ نفر را معتادان متجاهر و ۱۸۵ نفر را خرده‌فروشان مواد مخدر تشکیل می‌دهند.

حاجیان با بیان اینکه مقابله با پدیده مواد مخدر و برخورد با عوامل توزیع و عرضه آن از اولویت‌های پلیس است، ادامه داد: اجرای طرح‌های پاکسازی مناطق آلوده با هدف افزایش امنیت اجتماعی و برخورد با قاچاقچیان، خرده‌فروشان و جمع‌آوری معتادان متجاهر در نقاط مختلف استان انجام می‌شود.

کشف بیش از یک تن مواد مخدر در کرمانشاه از ابتدای سال

وی در ادامه با اشاره به مجموع کشفیات مواد مخدر در استان از ابتدای سال جاری، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون یک تن و ۳۳۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کرمانشاه کشف شده است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: میزان کشفیات مواد مخدر در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است، به‌گونه‌ای که کشفیات از ۵۹۵ کیلوگرم در مدت مشابه سال قبل به یک تن و ۳۳۹ کیلوگرم در سال جاری رسیده که رشد ۱۲۵ درصدی را نشان می‌دهد.

افزایش ۷۴ درصدی دستگیری قاچاقچیان

حاجیان همچنین به آمار دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر در پنج ماه سپری‌شده از سال جاری اشاره کرد و گفت: در این مدت ۳۷۵ قاچاقچی مواد مخدر در استان کرمانشاه دستگیر شده‌اند.

وی افزود: این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۲۱۵ نفر دستگیر شده بودند، افزایش ۷۴ درصدی دستگیری قاچاقچیان را نشان می‌دهد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به استمرار اقدامات پلیس در برخورد با شبکه‌های توزیع مواد مخدر، اظهار کرد: طی سال جاری تاکنون ۹ باند توزیع مواد مخدر در استان شناسایی و منهدم شده است.

دستگیری ۲۴۶۳ خرده‌فروش و جمع‌آوری ۷۴۰۸ معتاد

حاجیان در پایان از دستگیری ۲ هزار و ۴۶۳ خرده‌فروش مواد مخدر در سال جاری خبر داد و گفت: علاوه بر این، ۷ هزار و ۴۰۸ معتاد نیز از سطح شهرها و روستاهای استان جمع‌آوری شده‌اند.

وی تأکید کرد: اجرای طرح‌های مقابله با مواد مخدر و پاکسازی نقاط آلوده با جدیت از سوی پلیس دنبال می‌شود و برخورد با قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر در دستور کار انتظامی استان قرار دارد.