به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا قنبری شامگاه دوشنبه در نشست شورای شبکه هیئت و تشکل‌های دینی استان سمنان که با حضور اعضای شورای هیئات مذهبی و کانون مداحان آقایان و بانوان سمنان در شاهرود برگزار شد، بر ضرورت تقویت تعامل و همکاری میان مجموعه‌های مذهبی تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت گسترده هیئت های مذهبی در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، اظهار کرد: هیئت‌ها باید با عبور از نگاه صرفاً اجرایی، از ظرفیت مردمی خود برای شکل دهی به جریان‌های موثر فرهنگی و اجتماعی استفاده کنند.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین روایتگری فعالیت‌های هیئت‌ها و بازتاب اقدامات فرهنگی آن‌ها را ضروری دانست و بر لزوم تقویت رسانه هیئت‌ها تأکید کرد.

قنبری با اشاره به ظرفیت بانوان در فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی، ثبت و انعکاس تلاش‌های آنان را از جمله موضوعات مهم برشمرد و یادآور شد: توجه بیشتر به این حوزه ضروری است.

وی بهره‌گیری از آیین‌ها و سنت‌های مذهبی را فرصتی برای انتقال مفاهیم فرهنگی و پیوند نسل امروز با ریشه های تاریخی و هویتی جامعه دانست و افزود: تقویت این ظرفیت‌ها در فعالیت‌های هیئت های مذهبی مورد تأکید است.