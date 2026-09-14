بیش از ۴۰ تن برنج قاچاق در کرمانشاه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف ۲ محموله برنج قاچاق به وزن ۴۰ تن و ۴۹۰ کیلوگرم در شهر کرمانشاه خبر داد.

وی اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان پس از دریافت گزارشی درباره نگهداری کالاهای قاچاق در ۲ انبار در شهر کرمانشاه، بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، محل‌های نگهداری محموله‌های قاچاق را شناسایی کردند و با هماهنگی مراجع قضائی، بازرسی از این مکان‌ها را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: در جریان بازرسی‌های انجام شده، ۴۰ تن و ۴۹۰ کیلوگرم برنج قاچاق کشف شد که ارزش این محموله‌ها طبق نظر کارشناسان ۱۰۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

حاجیان از دستگیری ۲ نفر در ارتباط با این پرونده خبر داد و گفت: پس از تشکیل پرونده، افراد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان، مبارزه با قاچاق کالا و برخورد با قاچاقچیان را از مهم‌ترین برنامه‌های پلیس استان عنوان کرد.