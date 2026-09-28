به گزارش خبرنگار مهر آرش موروثی رئیس کمیته امداد شهرستان آستانه اشرفیه از برگزاری آئین توزیع بسته‌های تحصیلی و اهدای ۲۵۰ بسته لوازم‌التحریر به دانش‌آموزان تحت حمایت این نهاد خبر داد و اظهار کرد: این بسته‌ها با هدف حمایت از دانش‌آموزان و کمک به تأمین نیازهای تحصیلی آنان تهیه و توزیع شده است.

رئیس کمیته امداد شهرستان آستانه اشرفیه، افزود: در این آئین، تعداد ۲۵۰ بسته لوازم‌التحریر به ارزش ۶ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال میان آینده سازان و دانش‌آموزان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان آستانه اشرفیه اهدا شد.

وی با اشاره به حمایت‌های این نهاد از دانش‌آموزان، گفت: تأمین لوازم‌التحریر و تجهیزات مورد نیاز تحصیلی، یکی از برنامه‌های حمایتی کمیته امداد برای کمک به دانش‌آموزان تحت پوشش و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای ادامه تحصیل آنان است.

وی با قدردانی از خیرین و نیکوکاران همراه در اجرای این طرح،افزود: برگزاری چنین برنامه‌هایی با مشارکت خیرین، گامی مؤثر در حمایت از دانش‌آموزان و کاهش بخشی از دغدغه‌های خانواده‌های آنان به شمار می‌رود و زمینه را برای حضور پررنگ‌تر دانش‌آموزان در مسیر علم و دانش فراهم می‌کند.