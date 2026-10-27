از حمایت دارویی تا خرید MRI؛ «یک عکس برای زندگی» در خیریه امید

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پویش «یک عکس برای زندگی» با هدف تأمین هزینه خرید دستگاه MRI برای مجموعه امید ارومیه شکل گرفته است؛ اقدامی برای گسترش امکانات تشخیصی بیماران مبتلا به سرطان که بر ادامه همراهی مردم با خدمات درمانی و حمایتی این مجموعه تکیه دارد.

مسیر درمان سرطان، از نگاه بیمار و خانواده او، مجموعه‌ای از نیازهای به‌هم‌پیوسته است. تهیه دارو، انجام بررسی‌های تشخیصی، مراجعه به پزشک و گاهی اقامت در شهری دیگر، همگی در برنامه زندگی خانواده جای می‌گیرند. به همین دلیل، حمایت مؤثر زمانی شکل کامل‌تری پیدا می‌کند که علاوه بر هزینه درمان، دشواری دسترسی به خدمات نیز دیده شود.

خیریه امید پویش خرید دستگاه MRI را با توجه به همین نیاز معرفی کرده است. این بار موضوع مشارکت، خرید دستگاهی است که تصاویر آن می‌تواند در بررسی بیماری و تصمیم‌گیری پزشک نقش داشته باشد. هدف مشخص پویش، فراهم کردن یک امکان تشخیصی در کنار خدمات موجود مجموعه است.

پشتیبانی از بیمار، فراتر از یک نوبت درمان

برای خانواده‌ای که از شهرستان به مرکز درمانی مراجعه می‌کند، فاصله خانه تا بیمارستان تنها یک مسافت جغرافیایی نیست. هزینه رفت‌وآمد، پیدا کردن محل استراحت و هماهنگی حضور همراه نیز مطرح است. اگر مراجعات تکرار شوند، مدیریت این مسائل می‌تواند به بخش مهمی از مسئولیت روزانه خانواده تبدیل شود.

سرای اقامتی امید برای پاسخ به نیاز اسکان بیماران شهرستانی و همراهان آنان ایجاد شده است. بر اساس معرفی منتشرشده در وب‌سایت مجموعه، این سرا در چهار طبقه، با ۳۲ سوئیت و امکاناتی از جمله اتاق پرستار، فضای پذیرش و معاینه و سالن غذاخوری فعالیت می‌کند. فاصله آن تا بیمارستان حدود یک کیلومتر اعلام شده است.

سرای اقامتی امید؛ پشتیبانی از بیمارانی که برای دریافت خدمات درمانی از شهرهای دیگر مراجعه می‌کنند.

توجه به اقامت نشان می‌دهد بخشی از حمایت، بیرون از اتاق درمان اتفاق می‌افتد. داشتن محلی مناسب برای ماندن، می‌تواند نگرانی خانواده درباره سکونت موقت را کمتر کند. توسعه تجهیزات تشخیصی نیز از زاویه دیگری همین مسئله را دنبال می‌کند: آسان‌تر شدن دسترسی بیمار به خدمات مورد نیاز در طول مراقبت.

همراهی مردم در تأمین دارو و لوازم پزشکی

در کنار اسکان، هزینه دارو و اقلام پزشکی از نیازهای مهم بیماران تحت حمایت است. طبق آمار اعلام‌شده انجمن امید، مشارکت مردم در سال ۱۴۰۴ به تأمین هزینه دارو و لوازم پزشکی بیش از ۱۵۰۰ بیمار کمک کرده است. این عدد، مربوط به همین حوزه حمایتی است و نباید با مجموع مراجعات یا تمام خدمات بیمارستان یکسان در نظر گرفته شود.

بر اساس اعلام انجمن امید، هزینه دارو و لوازم پزشکی بیش از ۱۵۰۰ بیمار در سال ۱۴۰۴ با کمک مردم تأمین شده است.

پشت چنین حمایتی، نیازهای مشخصی قرار دارد؛ دارویی که باید تهیه شود یا وسیله‌ای پزشکی که بیمار به آن احتیاج دارد. کمک‌های مردمی با پاسخ به این نیازها معنا پیدا می‌کنند. در مقابل، مشارکت در خرید تجهیزات، زمینه ارائه خدماتی را فراهم می‌کند که بیماران در دوره‌های بعد نیز ممکن است به آن نیاز داشته باشند.

بنابراین، حمایت جاری و توسعه زیرساخت، دو بخش مکمل از یک مسئولیت اجتماعی هستند. توجه به یکی، ضرورت دیگری را از بین نمی‌برد. مجموعه‌ای که از بیماران پشتیبانی می‌کند، هم با نیازهای فوری خانواده‌ها روبه‌روست و هم باید امکانات لازم برای ادامه خدمت‌رسانی را گسترش دهد.

توسعه خدمات تخصصی با پشتوانه مشارکت مردمی

فعالیت انجمن امید، بنا بر تاریخچه رسمی آن، از سال ۱۳۶۹ آغاز شده است. بیمارستان این مجموعه نیز در سال ۱۳۹۶ به بهره‌برداری رسید. این دو تاریخ، مراحل متفاوتی از گسترش فعالیت‌های امید را نشان می‌دهند؛ از شکل‌گیری حمایت اجتماعی تا فراهم شدن زیرساخت بیمارستانی برای ارائه خدمات پزشکی.

امروز بیمارستان امید ارومیه بخش‌های مختلف درمانی و تشخیصی را در مجموعه خود معرفی می‌کند. وجود این خدمات در کنار یکدیگر، بستری برای پیگیری مراحل مراقبت فراهم می‌آورد. خرید MRI نیز در امتداد توسعه همین امکانات مطرح شده و هدف آن افزودن ظرفیت تصویربرداری مورد نیاز بیماران است.

اهمیت یک تجهیز را باید در ارتباط با کاربرد آن دید. برای بیمار، نام یا ظاهر دستگاه اولویت اصلی نیست؛ مسئله این است که بررسی تجویزشده را بتواند انجام دهد و نتیجه آن در اختیار پزشک قرار بگیرد. هر برنامه تجهیزاتی زمانی به خدمت ملموس تبدیل می‌شود که به چنین نیازی پاسخ بدهد.

از تجربه پرتودرمانی تا پویش «یک عکس برای زندگی»

در معرفی پویش خرید MRI، انجمن امید به تجربه پویش «پرتو امید» در سال ۱۴۰۲ اشاره کرده است. همراهی خیرین در توسعه امکانات پرتودرمانی، بخشی از سابقه مشارکت مردم در تجهیز این مجموعه به شمار می‌رود؛ سابقه‌ای که اکنون پشتوانه معرفی یک هدف تازه در حوزه تصویربرداری شده است.

تجهیزات پرتودرمانی امید؛ تجربه مشارکت در توسعه درمان، زمینه همراهی با هدف تازه تصویربرداری را فراهم کرده است.

تصویر این بخش مربوط به پرتودرمانی است؛ دستگاه مورد نظر پویش جدید، MRI است و کاربرد دیگری دارد. پرتودرمانی یکی از روش‌های درمان سرطان است، اما MRI برای تهیه تصاویر پزشکی به کار می‌رود. کنار هم قرار گرفتن این امکانات، به معنای توجه به نیازهای متفاوت بیمار در مراحل بررسی و درمان است.

MRI چگونه به تصمیم‌گیری پزشکی کمک می‌کند؟

تصویربرداری تشدید مغناطیسی یا MRI با استفاده از میدان مغناطیسی، امواج رادیویی و پردازش رایانه‌ای، تصاویر دقیقی از بخش‌های داخلی بدن تولید می‌کند. این روش برای بررسی بسیاری از بافت‌های نرم کاربرد دارد. طبق توضیحات مؤسسه ملی سرطان آمریکا، MRI می‌تواند در تشخیص بیماری، برنامه‌ریزی درمان و ارزیابی تأثیر درمان به پزشکان کمک کند.

در بررسی سرطان، نوع تصویربرداری به محل بیماری، پرسش تشخیصی و وضعیت فرد بستگی دارد. پزشک ممکن است برای ارزیابی ضایعه یا بررسی تغییرات آن، MRI درخواست کند. اطلاعات حاصل، همراه با دیگر یافته‌های پزشکی تفسیر می‌شوند؛ بنابراین این روش برای همه بیماران ضروری نیست و جایگزین تمام آزمایش‌ها یا روش‌های تشخیصی نمی‌شود.

نام «یک عکس برای زندگی» بر ارزش همین اطلاعات تأکید دارد. تصویر پزشکی می‌تواند بخشی از ابهام درباره وضعیت بیمار را روشن کند و به برنامه‌ریزی مراقبت کمک برساند. هدف پویش، دسترس‌پذیرتر کردن این امکان است، نه وعده نتیجه قطعی درمان؛ نتیجه‌ای که به عوامل متعدد و شرایط هر بیمار وابسته است.

چگونه می‌توان در این مسیر سهم داشت؟

تأمین یک دستگاه تخصصی، حاصل کنار هم قرار گرفتن منابع و مشارکت‌های گوناگون است. افراد، خانواده‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند متناسب با توان خود در این مسیر همراه شوند. بازنشر اطلاعات درست پویش نیز به شناخته شدن هدف آن کمک می‌کند، به‌ویژه زمانی که مخاطب به اطلاعات رسمی و روشن دسترسی داشته باشد.

برای مشارکت مالی، صفحه رسمی کمک به خیریه در وب‌سایت امید در دسترس است. نیکوکارانی که قصد دارند کمک خود را مشخصاً به خرید MRI اختصاص دهند، می‌توانند پیش از پرداخت، شیوه ثبت و تخصیص آن را از انجمن پیگیری کنند. این هماهنگی، هدف مشارکت را برای حامی و مجموعه روشن نگه می‌دارد.

پیگیری اخبار پویش و گزارش‌های عملکرد مجموعه، به حامیان امکان می‌دهد با روند فعالیت‌ها آشنا بمانند. در وب‌سایت امید، بخش گزارش‌های مالی و عملکرد برای مراجعه مخاطبان پیش‌بینی شده است؛ مسیری برای شناخت بیشتر فعالیت انجمن و انتخاب آگاهانه حوزه حمایت از بیماران نیازمند.

«یک عکس برای زندگی» ادامه مسیری است که در آن حمایت از بیمار شکل‌های مختلفی پیدا می‌کند؛ از تأمین دارو و اقامت تا توسعه خدمات تشخیصی. همراهی با این پویش، مشارکت در فراهم کردن ابزاری برای مراقبت پزشکی است؛ ابزاری که قرار است در کنار سایر امکانات، به بیماران و تیم درمان خدمت کند.

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