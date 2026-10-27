فراخوان «جانِ شهر» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تصویر شهر، «جانِ شهر» طرح و برنامه‌ای برای ایده‌پردازی، هم‌افزایی، استعدادیابی و درنهایت تولید آثار سینمایی و تصویری با موضوعات شهری است.

«جانِ شهر» با شعار «جانِ شهر، در میانِ جانِ ما» و با اهدافی چون تبدیل مسائل فرهنگی و سبک زندگی شهری به روایت‌های سینمایی روی موضوعات شهر محترم (آداب اجتماعی)، شهر خوش‌پوش (پوشش ایرانی-اسلامی)، شهر خوش‌بو (پاکیزگی فردی و اجتماعی)، شهر چشم‌نواز (مبلمان شهری)، شهر همسایه (فرهنگ محله)، شهرِ هم‌دل (روابط شهروندی)، شهر خاطر جمع (امنیت)، شهر یادگار (آداب و رسوم ایرانی) شهر آئین (آئین‌های مذهبی)، شهر حرکت (حمل و نقل عمومی)، شهر خانواده (تحکیم خانواده)، شهر جوان (جوانی جمعیت)، شهر سلامت (سلامت جسم و روان)، شهر روزی (کار و تلاش) و شهر دلاور (دفاع از سرزمین، غیرت و جوانمردی) تاکید و تمرکز دارد.

نویسندگان و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سایت تصویر شهر به نشانی tasvireshahr.ir آثار خود با این منظومه موضوعی و در قالب طرح و فیلمنامه سینمایی (و انیمیشن) را از ۹ آبان تا ۹ آذر ۱۴۰۵ ارسال کنند.