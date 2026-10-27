معرفی برگزیدگان جشنواره ورزشی دانشگاه لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره تربیت بدنی دانشگاه لرستان به مناسبت هفته تربیت بدنی، جشنواره‌ای ورزشی با هدف ترویج فرهنگ ورزش، افزایش نشاط و ارتقای سلامت جسمانی در جامعه دانشگاهی برگزار کرد. این جشنواره با برگزاری رقابت‌هایی در رشته‌های مختلف، زمینه حضور و رقابت دانشجویان را فراهم آورد.

برگزیدگان مسابقات دانشجویان دختر

در مسابقات درون‌دانشگاهی دانشجویان دختر، نفرات برتر رشته‌های مختلف به شرح زیر معرفی شدند:

مسابقات بدمینتون

مقام اول: کوثر اردی‌زاده

مقام دوم: شیرین میشان

مقام سوم: زهرا نکویی

مسابقات دارت

مقام اول: مریم سارین

مقام دوم: صدیقه جمال‌پور

مقام سوم: خاتون بهزاد

مسابقات آمادگی جسمانی

مقام اول: زهرا اسلامی

مقام دوم: نرگس نوری

مقام سوم: دریا تقی‌زاده

مسابقات فریزبی

مقام اول: فاطمه شعبان

مقام دوم: آذینن گورزی

مقام سوم: حدیث مهرابی‌فرد

مسئولیت برگزاری مسابقات ورزشی دانشجویان دختر بر عهده دکتر آذر تیموری‌طولابی بود.

تیم‌ها و نفرات برتر مسابقات دانشجویان پسر

در بخش دانشجویان پسر نیز رقابت‌ها در رشته‌های والیبال، تنیس روی میز، آمادگی جسمانی و شطرنج برگزار شد و برگزیدگان این رشته‌ها معرفی شدند.

مسابقات والیبال

تیم اول؛ آپ استور: سینا آسترکی، مبین کاکولوند، یزدان نجاتی و محمدمحمدی گودرزی

تیم دوم؛ علوم ورزشی: شروین راه‌پیموده، محمدصادق سعادت‌مهر، محمد ملایی و امیرحسین برجی

تیم سوم؛ استقلال: امیرمحمد میردریکوند، امیررضا رشیدی‌فرد، امیررضا قیاسی و امیرمهدی بارانی‌بیرانوند

مسابقات تنیس روی میز

مقام اول: محسن کایدخورده

مقام دوم: ابوالفضل منصف

مقام سوم: دانیال سپهوند

مسابقات آمادگی جسمانی

مقام اول: حسام بیرانوند

مقام دوم: محمد محمودی

مقام سوم: امیررضا قیاسی

مسابقات شطرنج

مقام اول: مصطفی ماضیان‌نژاد

مقام دوم: امیر طالب‌وند

مقام سوم: آرمین سعیدی‌راد