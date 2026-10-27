معرفی برگزیدگان جشنواره ورزشی دانشگاه لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره تربیت بدنی دانشگاه لرستان به مناسبت هفته تربیت بدنی، جشنوارهای ورزشی با هدف ترویج فرهنگ ورزش، افزایش نشاط و ارتقای سلامت جسمانی در جامعه دانشگاهی برگزار کرد. این جشنواره با برگزاری رقابتهایی در رشتههای مختلف، زمینه حضور و رقابت دانشجویان را فراهم آورد.
برگزیدگان مسابقات دانشجویان دختر
در مسابقات دروندانشگاهی دانشجویان دختر، نفرات برتر رشتههای مختلف به شرح زیر معرفی شدند:
مسابقات بدمینتون
مقام اول: کوثر اردیزاده
مقام دوم: شیرین میشان
مقام سوم: زهرا نکویی
مسابقات دارت
مقام اول: مریم سارین
مقام دوم: صدیقه جمالپور
مقام سوم: خاتون بهزاد
مسابقات آمادگی جسمانی
مقام اول: زهرا اسلامی
مقام دوم: نرگس نوری
مقام سوم: دریا تقیزاده
مسابقات فریزبی
مقام اول: فاطمه شعبان
مقام دوم: آذینن گورزی
مقام سوم: حدیث مهرابیفرد
مسئولیت برگزاری مسابقات ورزشی دانشجویان دختر بر عهده دکتر آذر تیموریطولابی بود.
تیمها و نفرات برتر مسابقات دانشجویان پسر
در بخش دانشجویان پسر نیز رقابتها در رشتههای والیبال، تنیس روی میز، آمادگی جسمانی و شطرنج برگزار شد و برگزیدگان این رشتهها معرفی شدند.
مسابقات والیبال
تیم اول؛ آپ استور: سینا آسترکی، مبین کاکولوند، یزدان نجاتی و محمدمحمدی گودرزی
تیم دوم؛ علوم ورزشی: شروین راهپیموده، محمدصادق سعادتمهر، محمد ملایی و امیرحسین برجی
تیم سوم؛ استقلال: امیرمحمد میردریکوند، امیررضا رشیدیفرد، امیررضا قیاسی و امیرمهدی بارانیبیرانوند
مسابقات تنیس روی میز
مقام اول: محسن کایدخورده
مقام دوم: ابوالفضل منصف
مقام سوم: دانیال سپهوند
مسابقات آمادگی جسمانی
مقام اول: حسام بیرانوند
مقام دوم: محمد محمودی
مقام سوم: امیررضا قیاسی
مسابقات شطرنج
مقام اول: مصطفی ماضیاننژاد
مقام دوم: امیر طالبوند
مقام سوم: آرمین سعیدیراد
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