مردم بهترین حامیان محیط زیست؛ خراسان جنوبی نیازمند حمایت ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی ظهر سه‌شنبه در شورای اداری استان که با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور برگزار شد، با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه‌های مختلف اظهار کرد: مردم استان در بیش از ۲۳۰ شب با حضور در میدان‌ها و خیابان‌ها، حماسه و شکوه بزرگی خلق کردند و بار دیگر نشان دادند که پشتیبان جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده خراسان جنوبی گفت: این استان گنجینه‌ای از استعدادها، فرصت‌ها و ظرفیت‌های مختلف است و مهم‌ترین سرمایه آن، نیروی انسانی توانمند و فرهیخته‌ای است که در سراسر کشور در عرصه‌های علمی، مدیریتی و اجرایی فعالیت می‌کنند.

استاندار خراسان جنوبی افزود: شماری از چهره‌های برجسته علمی کشور و شخصیت‌های اثرگذار در حوزه‌های علمی و دینی از این استان برخاسته‌اند و فرزندان خراسان جنوبی در عرصه‌های مختلف کشور حرف‌های زیادی برای گفتن دارند.

هاشمی با اشاره به حضور فرزندان استان در دفاع از کشور بیان کرد: در جنگ رمضان و جنگ ۱۲روزه نیز تعدادی از فرزندان خراسان جنوبی، چه در داخل استان و چه در خارج از آن، به درجه رفیع شهادت رسیدند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاهی، علمی و اقتصادی استان، معادن را یکی از فرصت‌های مهم توسعه خراسان جنوبی دانست و گفت: این استان از ذخایر معدنی ارزشمندی برخوردار است و در حوزه مواد معدنی، طلا و مس ظرفیت‌های قابل توجهی دارد.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه از ۷۴ نوع ماده معدنی کشور، بیش از ۵۲ نوع در این استان وجود دارد، افزود: با وجود ظرفیت‌های گسترده معدنی، رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حفظ سلامت مردم از اولویت‌های استان است.

وی تأکید کرد: فعالیت‌های معدنی و صنعتی باید در کنار رعایت ضوابط زیست‌محیطی دنبال شود و توسعه اقتصادی نباید سلامت مردم را به خطر بیندازد. در این زمینه، پیوست‌های زیست‌محیطی و توجه به الزامات قانونی باید مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گیرد.

رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در کشاورزی و گردشگری

هاشمی با اشاره به جایگاه خراسان جنوبی در تولید محصولات کشاورزی گفت: این استان در تولید زرشک رتبه نخست جهان و در تولید عناب رتبه دوم جهان را دارد و در حوزه زعفران نیز از نظر کیفیت از جایگاه ممتازی برخوردار است.

وی افزود: در کنار تولید محصولات کشاورزی، رعایت اصول زیست‌محیطی باید مورد توجه قرار گیرد و کشاورزان در فعالیت‌های خود، از جمله هرس درختان و مدیریت بقایای کشاورزی، به شیوه‌های اصولی و سازگار با محیط زیست توجه داشته باشند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری و میراث فرهنگی استان اظهار کرد: بیش از هزار و ۵۰ اثر تاریخی ثبت‌شده در خراسان جنوبی وجود دارد و بیش از ۱۰ اثر نیز در سطح جهانی به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: توسعه گردشگری در استان باید همراه با حفاظت از طبیعت، جلوگیری از آلودگی و رعایت اصول بهداشت محیط باشد تا بتوان از ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی برای توسعه پایدار استفاده کرد.

هاشمی با اشاره به وضعیت پاکیزگی شهر بیرجند گفت: بیرجند به‌عنوان یکی از شهرهای پاک کشور شناخته شده است؛ این در حالی است که شهر در منطقه‌ای کویری قرار دارد، با کمبود آب مواجه است و در مسیر تردد مسافران قرار گرفته است.

وی افزود: مدیریت شهری در مرکز استان تلاش کرده است جمع‌آوری زباله‌ها و مدیریت پسماند به‌گونه‌ای انجام شود که پسماندهای شهری در معابر و در معرض دید شهروندان قرار نگیرد و نگرانی زیست‌محیطی برای مردم ایجاد نکند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت مدیریت محل‌های تخلیه و دپوی زباله‌ها گفت: در برخی استان‌ها، محل تخلیه پسماند و مسائل مرتبط با آن از دغدغه‌های جدی مردم است، اما در خراسان جنوبی تلاش شده این موضوع با رعایت اصول زیست‌محیطی مدیریت شود.

وجود ۹ منطقه حفاظت‌شده و ضرورت تقویت حفاظت از حیات وحش

هاشمی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی خراسان جنوبی اظهار کرد: این استان دارای سه پناهگاه حیات وحش و ۹ منطقه حفاظت‌شده است و حفاظت از این عرصه‌ها نیازمند مشارکت مردم و تقویت امکانات دستگاه‌های مسئول است.

وی با قدردانی از تلاش‌های ۷۵ نفر از کارکنان مجموعه محیط زیست استان گفت: در کنار نیروهای محیط زیست، مردم مهم‌ترین پشتوانه حفاظت از طبیعت هستند و مشارکت اجتماعی می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و شکار غیرمجاز داشته باشد.

استاندار خراسان جنوبی افزود: مردم استان در زمینه حفاظت از طبیعت همکاری خوبی دارند و این همراهی باید بیش از گذشته تقویت شود. در این مسیر، دهیاران، آموزش‌وپرورش و سایر دستگاه‌ها می‌توانند برای توسعه فرهنگ محیط زیستی و تربیت همیاران محیط زیست همکاری کنند.

وی با تأکید بر ضرورت همراهی مردم در حفاظت از مناطق طبیعی بیان کرد: اگر مردم با دستگاه‌های مسئول همراه نباشند، حتی افزایش شمار نیروهای حفاظتی نیز به‌تنهایی نمی‌تواند از همه عرصه‌های طبیعی محافظت کند.

هاشمی با اشاره به ضرورت جلوگیری از ورود شکارچیان غیرمجاز به مناطق حفاظت‌شده گفت: حفاظت از عرصه‌هایی مانند منطقه نای‌بند نیازمند همکاری مردم محلی و محیط‌بانان است و باید زمینه‌ای فراهم شود که مردم خود را در حفاظت از منابع طبیعی سهیم بدانند.

وی با بیان اینکه مردم باید در مرکز برنامه‌های حفاظت از محیط زیست قرار گیرند، افزود: دهیاران و مجموعه آموزش‌وپرورش ظرفیت مناسبی برای گسترش آموزش‌های محیط زیستی و جلب مشارکت اجتماعی دارند.

درخواست حمایت ویژه از محیط زیست خراسان جنوبی

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به وسعت ۱۵۱ هزار کیلومتر مربعی استان گفت: مدیریت چنین پهنه گسترده‌ای با اعتبارات محدود، دشواری‌های خاص خود را دارد و برای حفاظت مؤثر از مناطق طبیعی و حیات وحش، باید امکانات متناسب با وسعت استان تأمین شود.

وی با اشاره به محدودیت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای افزود: در کنار محدودیت منابع، بخشی از اعتبارات نیز با الزامات و تعهدات مشخص همراه است و این شرایط، امکان برنامه‌ریزی و تأمین همه نیازهای دستگاه‌ها را دشوار می‌کند.

هاشمی با تأکید بر اینکه خراسان جنوبی به نگاه ویژه ملی نیاز دارد، اظهار کرد: فاصله و گستردگی جغرافیایی استان، هزینه‌های مأموریت، تردد و تأمین سوخت را افزایش می‌دهد و این موضوع در برنامه‌ریزی برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به درخواست خود برای حمایت بیشتر از محیط زیست استان گفت: انتظار داریم سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به شرایط خاص خراسان جنوبی، در زمینه تأمین اعتبارات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز محیط‌بانان همکاری بیشتری داشته باشد.

استاندار خراسان جنوبی همچنین از قول رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای پیگیری ایجاد پایگاه حفاظتی در منطقه باقران قدردانی کرد و افزود: مدیریت استان نیز در حد توان برای تحقق این موضوع همکاری خواهد کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که سفر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به خراسان جنوبی، زمینه‌ساز تقویت امکانات حفاظتی و حمایت از برنامه‌های این حوزه باشد.

ظرفیت‌های ویژه خراسان جنوبی در گردشگری طبیعی و نجوم

هاشمی با اشاره به ویژگی‌های خاص طبیعی و جغرافیایی استان اظهار کرد: خراسان جنوبی ظرفیت‌های ویژه‌ای برای توسعه فعالیت‌های مرتبط با طبیعت‌گردی و رصد آسمان دارد و می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، از این فرصت‌ها برای توسعه گردشگری بهره برد.

وی با اشاره به قابلیت‌های استان در حوزه رصد ستارگان و گردشگری نجومی افزود: برخی مناطق خراسان جنوبی از شرایط مناسبی برای فعالیت‌های مرتبط با نجوم برخوردارند و این ظرفیت می‌تواند در کنار حفاظت از طبیعت، زمینه‌ساز رونق گردشگری باشد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه معنوی این استان و ارتباط مردم آن با امام رضا(ع) نیز گفت: مردم خراسان جنوبی به دلیل ارادت به امام رضا(ع)، پیوند عاطفی ویژه‌ای با این آستان مقدس دارند و همین تعلق خاطر، بخشی از هویت فرهنگی مردم استان است.

تأکید بر امیدآفرینی و معرفی ظرفیت‌های استان

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر وزیر آموزش‌وپرورش به خراسان جنوبی گفت: نخستین سفر رسمی وزیر آموزش‌وپرورش به استان، دستاوردهای ارزشمندی داشت و امید است نتایج این سفر در حوزه‌های مختلف به‌تدریج محقق شود.

وی با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی در جامعه اظهار کرد: بیان اقدامات انجام‌شده و معرفی ظرفیت‌های استان، در کنار پیگیری مطالبات و مشکلات مردم، باید با جدیت دنبال شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت پیگیری مصوبات و پروژه‌های عمرانی افزود: مسئولان باید ضمن تشریح اقدامات انجام‌شده، برای رفع مشکلات و مطالبات باقی‌مانده مردم نیز تلاش کنند.

وی با اشاره به فعالیت‌های توسعه‌ای استان در حوزه انرژی گفت: در بخش برق، حدود ۵۴۰ مگاوات ظرفیت تأمین نیروگاه‌های خورشیدی مطرح است و در مقابل، اوج مصرف برق استان در تابستان حدود ۳۷۰ مگاوات گزارش شده است.

هاشمی افزود: حدود ۲۱۸ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی به شبکه متصل شده و عملیات اجرایی نیروگاه‌هایی با ظرفیت حدود ۸۵۰ مگاوات نیز آغاز شده است. همچنین برای ظرفیت‌های بیشتری مجوز صادر شده که جزئیات دقیق آن نیازمند بررسی آمار رسمی است.

پیشرفت طرح راه‌آهن و پروژه‌های زیرساختی

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به طرح راه‌آهن استان اظهار کرد: این پروژه در دولت شهید آیت‌الله رئیسی آغاز شد و در دولت چهاردهم نیز منابع قابل توجهی برای پیشبرد آن اختصاص یافته است.

وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده برای پیشبرد طرح افزود: با وجود شرایط دشوار کشور و تحولات منطقه‌ای، روند اجرای پروژه‌های زیرساختی باید با جدیت دنبال شود.

هاشمی با اشاره به پروژه‌های در حال اجرا در مسیرهای ارتباطی استان گفت: در برخی مسیرها، چند پروژه مهم زیرساختی از جمله راه‌آهن و خط انتقال گاز در حال اجراست و این طرح‌ها می‌توانند در توسعه استان و بهبود زیرساخت‌های منطقه نقش مهمی داشته باشند.

وی با اشاره به اجرای خط انتقال گاز ۳۶ اینچی با اعتباری در حدود پنج همت اظهار کرد: این پروژه در مراحل پایانی قرار دارد و در کنار سایر طرح‌های زیرساختی، از پروژه‌های مهم استان به شمار می‌رود.

استاندار خراسان جنوبی همچنین با اشاره به ظرفیت مرز ماهیرود در توسعه تجارت و صادرات، بر ضرورت تقویت فعالیت‌های اقتصادی مرزی و تسهیل مبادلات تأکید کرد.

قدردانی از مردم در مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی

هاشمی با اشاره به شرایط اقتصادی و ضرورت حفظ آرامش بازار گفت: مدیریت بازار، تأمین کالاهای اساسی و افزایش رضایتمندی مردم باید در اولویت فعالیت دستگاه‌های اجرایی قرار داشته باشد.

وی با قدردانی از همراهی مردم استان اظهار کرد: مردم خراسان جنوبی در شرایط دشوار، همراهی قابل توجهی داشته‌اند و از خریدهای هیجانی و انبارکردن کالاها بیش از نیاز خودداری کرده‌اند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به نقش بانوان در مدیریت اقتصاد خانواده افزود: بانوان استان با مدیریت صحیح خریدهای خانوار و تهیه کالاها در حد نیاز، نقش مؤثری در حفظ آرامش بازار داشته‌اند.

وی ادامه داد: همراهی مردم سبب شد تأمین کالاهای اساسی با آرامش بیشتری دنبال شود و از ایجاد تقاضای غیرمتعارف و افزایش فشار بر شبکه توزیع جلوگیری شود.

هاشمی با اشاره به برخی مشکلات سامانه‌ای که برای تعدادی از روستاییان ایجاد شده است، گفت: این موضوع از طریق وزارت کشور و معاونت هماهنگی امور اقتصادی در حال پیگیری است و مسئولان تلاش می‌کنند مشکلات ایجادشده را برطرف کنند.

وی تأکید کرد: مردم باید اطمینان داشته باشند که مسئولان مشکلات آنان را پیگیری می‌کنند و برای رفع موانع موجود از همه ظرفیت‌های اجرایی استفاده خواهد شد.

قدردانی از همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی

وی با اشاره به همراهی مردم در برنامه‌های مختلف اظهار کرد: حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی و حمایت آنان از کشور، سرمایه‌ای ارزشمند است و مسئولان باید در برابر این همراهی احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند.

هاشمی ضمن قدردانی از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و همراهان وی ابراز امیدواری کرد که این سفر، زمینه‌ساز تقویت همکاری‌ها، رفع بخشی از کمبودها و ارتقای حفاظت از محیط زیست در خراسان جنوبی باشد.