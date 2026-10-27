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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

محیط زیست یزد به‌دنبال تغییر رویکرد پایش از ثبت آلودگی به پیشگیری

محیط زیست یزد به‌دنبال تغییر رویکرد پایش از ثبت آلودگی به پیشگیری

یزد- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد بر ارتقای تخصص پایشگران و حرکت به سمت پایش‌های پیشگیرانه با هدف کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اکبری، صبح سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی با پایشگران نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، بر اهمیت مستندسازی تجربیات و تنوع‌بخشی به شیوه‌های پایش برای بهبود کیفیت اقدامات زیست‌محیطی تأکید کرد.

وی در این نشست با بررسی چالش‌ها و دغدغه‌های پایشگران، خاطرنشان کرد که انتقال دانش و تبادل تجربیات میان متخصصان، زیربنای ارتقای کیفیت فعالیت‌های میدانی است. اکبری تصریح کرد که پایش‌های زیست‌محیطی نباید تنها به شناسایی و گزارش آلودگی‌ها محدود شوند، بلکه باید با هدف پیشگیری از بروز بحران‌ها و کاهش آلایندگی‌ها، نقشی استراتژیک ایفا کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد با اشاره به ضرورت رعایت اصول حرفه‌ای، بر اهمیت نظم، وقت‌شناسی و حفظ ملاحظات اخلاقی در جریان انجام مأموریت‌های پایش تأکید کرد. وی افزود خروجی نهایی پایش‌ها باید مستقیماً به بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی استان منجر شود؛ از این رو، دقت و مسئولیت‌پذیری در تمامی مراحل، از اولویت‌های اصلی این سازمان است.

اکبری در ادامه با راهنمایی پایشگران برای دستیابی به جایگاه حرفه‌ای، ارتقای مستمر دانش و مهارت‌های تخصصی را کلید اصلی اثرگذاری در حوزه محیط زیست دانست.

در پایان این نشست که با حضور معاون محیط انسانی و رئیس آزمایشگاه اداره کل برگزار شد، ضمن قدردانی از خدمات سال گذشته پایشگران، بر تداوم تعاملات هم‌اندیشی جهت تقویت رویکرد پیشگیرانه در مدیریت آلایندگی‌های استان تأکید شد.

کد مطلب 6991455

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    نظرات

    • حسین IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۵
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      الودگی هوای استان یزد دروضعیت خطرناکی قرارگرفته وامارانواع بیماری هم زیاد شده ازقبل میبایست مسولین فکراین روزها باشند چرا استانی که کمترین بارش دارد بیشترین صنایع الوده دریزد واقع شده ولی حالا کارمشکل شده فقط امکان جلوگیری ازبیشتر شدن الودگی وجوددارد وضعیت حمل ونقل هم به علت گرانی خودرو وقطعات دروضعیت بدی قرارگرفته ترافیک سنگین هم به الایندگی کمک میکند معادن وکارخانه کاشی هم که فراوان است

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