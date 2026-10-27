به گزارش خبرنگار مهر، حسن اکبری، صبح سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی با پایشگران نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، بر اهمیت مستندسازی تجربیات و تنوع‌بخشی به شیوه‌های پایش برای بهبود کیفیت اقدامات زیست‌محیطی تأکید کرد.

وی در این نشست با بررسی چالش‌ها و دغدغه‌های پایشگران، خاطرنشان کرد که انتقال دانش و تبادل تجربیات میان متخصصان، زیربنای ارتقای کیفیت فعالیت‌های میدانی است. اکبری تصریح کرد که پایش‌های زیست‌محیطی نباید تنها به شناسایی و گزارش آلودگی‌ها محدود شوند، بلکه باید با هدف پیشگیری از بروز بحران‌ها و کاهش آلایندگی‌ها، نقشی استراتژیک ایفا کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد با اشاره به ضرورت رعایت اصول حرفه‌ای، بر اهمیت نظم، وقت‌شناسی و حفظ ملاحظات اخلاقی در جریان انجام مأموریت‌های پایش تأکید کرد. وی افزود خروجی نهایی پایش‌ها باید مستقیماً به بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی استان منجر شود؛ از این رو، دقت و مسئولیت‌پذیری در تمامی مراحل، از اولویت‌های اصلی این سازمان است.

اکبری در ادامه با راهنمایی پایشگران برای دستیابی به جایگاه حرفه‌ای، ارتقای مستمر دانش و مهارت‌های تخصصی را کلید اصلی اثرگذاری در حوزه محیط زیست دانست.

در پایان این نشست که با حضور معاون محیط انسانی و رئیس آزمایشگاه اداره کل برگزار شد، ضمن قدردانی از خدمات سال گذشته پایشگران، بر تداوم تعاملات هم‌اندیشی جهت تقویت رویکرد پیشگیرانه در مدیریت آلایندگی‌های استان تأکید شد.