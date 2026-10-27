قضاوت داوران چهارمحال و بختیاری درلیگ دسته یک کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حمزه موسوی داور چهارم براتعلی مولوی ناظر دیدار دو تیم فولاد نوین خوزستان و بعثت کرمانشاه در این رقابتها خواهند بود.
این مسابقات امروز در هفته هفتم لیگ دسته یک فوتبال کشور برگزار میشوند.
شهرکرد-ابراهیم موسوی به عنوان داور و رشید پردل کمک داور دوم دیدار دو تیم نفت بندرعباس و مس رفسنجان، در لیگ دسته یک فوتبال کشور را قضاوت خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حمزه موسوی داور چهارم براتعلی مولوی ناظر دیدار دو تیم فولاد نوین خوزستان و بعثت کرمانشاه در این رقابتها خواهند بود.
این مسابقات امروز در هفته هفتم لیگ دسته یک فوتبال کشور برگزار میشوند.
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