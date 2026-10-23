تداوم صدرنشینی پرسپولیس در لیگ زنان؛ خاتون به رتبه دوم صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم لیگ برتر فوتبال زنان در ۲ روز و با برگزاری چهار مسابقه آغاز شد. هفته‌ای که برای خاتون بم با یک نمایش مقتدرانه و پرگل همراه بود.



در یکی از مهمترین بازی این هفته مدافع عنوان قهرمانی برابر ملوان بندرانزلی به میدان رفت و با ارائه نمایشی یک‌طرفه حریف خود را با شش گل شکست داد. خاتون با این پیروزی ۱۱ امتیازی شد و موقتا به رده دوم جدول رسید.



در دیگر بازی حساس هفته دو تیم سپاهان و گل گهر در ورزشگاه قدس اصفهان رودرروی هم قرار گرفتند که در نهایت این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.



در پایان هفته پنجم از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال زنان پرسپولیس پیش از دربی همچنان با ۱۲ امتیاز صدرنشین است. خاتون با ۱۱ امتیاز به رتبه دوم جدول صعود کرد و سپاهان با ۱۰ امتیاز در جایگاه سوم حضور دارد.



نتایج دیدارهای برگزار شده در هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال زنان به شرح زیر است:



پنج‌شنبه سی‌ام مهرماه

*خاتون بم ۶-ملوان بندرانزلی صفر

*آوا تهران ۲- وارش نوشهر صفر

جمعه اول آبان‌ماه

*سپاهان اصفهان صفر - گل‌گهر سیرجان صفر

*ایستا البرز صفر- پالایش گاز ایلام صفر

برنامه تک‌مسابقه باقی‌مانده از هفته پنجم لیگ برتر زنان ایران

چهارشنبه ششم آبان‌ماه

*پرسپولیس تهران - استقلال تهران (ساعت ۱۵)