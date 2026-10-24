دربی زنان در آستانه تغییر دوباره؛ دو داور مصدوم شدند؟

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دربی زنان پرسپولیس و استقلال که قرار بود یکم آبان برگزار شود پس از لغو و تغییر زمان برگزاری از ساعت ۱۵ روز (چهارشنبه ششم آبان‌) در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار خواهد شد. دیداری که تغییر زمان و محل برگزاری آن با تغییراتی در ترکیب داوری نیز همراه شده است.

در ابتدا مهناز ذکایی به‌عنوان داور وسط، آتنا لشنی و ریحانه شیرازی به‌عنوان کمک‌داوران، آبان نصیری به‌عنوان داور چهارم، موعود بنیادی‌فر به‌عنوان داور VAR و بهاره سیفی‌نهاوندی به‌عنوان کمک‌داور VAR برای این مسابقه انتخاب شده بودند.

ولی در ادامه با سفر مهناز ذکایی و بهاره سیفی‌نهاوندی به کلکته هند برای قضاوت در رقابت‌های لیگ قهرمانان زنان آسیا کمیته داوران را به فکر ایجاد تغییراتی در ترکیب اولیه انداخت. در همین راستا از آبان نصیری به‌عنوان گزینه اصلی قضاوت مسابقه و آتنا لشنی و ریحانه شیرازی به‌عنوان گزینه‌های جایگزین در ترکیب داوری نام برده شد.

البته گمانه‌زنی‌هایی نیز درباره احتمال انصراف آتنا لشنی و ریحانه شیرازی از قضاوت این دیدار به دلیل مصدومیت مطرح شده که هنوز به تأیید رسمی نرسیده است؛ موضوعی که در صورت تأیید می‌تواند بار دیگر ترکیب داوری نخستین دربی زنان پایتخت را تغییر دهد و حتی احتمال تعویق دوباره این مسابقه را به میان بیاورد.