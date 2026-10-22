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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۸

گردهمایی ۷ کشور برای بررسی تحولات تنگه هرمز و یمن

گردهمایی ۷ کشور برای بررسی تحولات تنگه هرمز و یمن

یک منبع سیاسی در ترکیه از نشست هفت کشور در استانبول برای بررسی تحولات تنگه هرمز و یمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع سیاسی در ترکیه در گفتگو با رویترز تاکید کرد که یک نشست به میزبانی هاکان فیدان وزیر خارجه این کشور و مشارکت همتایان پاکستانی، مصری، سعودی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی در استانبول طی فردا جمعه برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد که این هفت کشور برای نخستین بار نشست مذکور را بنا به درخواست ترکیه در سایه تهدیدات جنگی علیه منطقه برگزار خواهند کرد.

این منبع بیان کرد که در نشست مذکور در خصوص مسئله فلسطین، آخرین تحولات تنگه هرمز، یمن، جنگ روسیه و اوکراین و راه های تقویت همکاری ها میان کشورهای منطقه و اروپا رایزنی خواهد شد. پیش بینی می شود که فیدان در این نشست بر ضرورت دستیابی به راهکار سیاسی برای جنگ میان ایران و آمریکا و تأمین امنیت تنگه هرمز و باب المندب تاکید کند.

کد مطلب 6986385

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