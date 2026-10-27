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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۲۲

مدیریت محله‌محور راهبرد کاهش آسیب‌های اجتماعی است

مدیریت محله‌محور راهبرد کاهش آسیب‌های اجتماعی است

اهواز - استاندار خوزستان با تأکید بر همکاری بین‌بخشی و استفاده از ظرفیت مردم گفت: مدیریت محله‌محور می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی استان نقش مؤثری داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز سه‌شنبه در نشست شورای اجتماعی خوزستان اظهار کرد: موضوعات اجتماعی مطرح‌شده در این شورا نیازمند تدابیر پیشگیرانه و همکاری بین‌بخشی است و برای کاهش آسیب‌ها باید تمهیدات لازم به کار گرفته شود.

وی افزود: عوامل مختلفی در بروز آسیب‌های اجتماعی نقش دارند که باید شناسایی و بررسی شوند. در همین راستا، کارگروهی تشکیل خواهد شد و با همکاری دستگاه‌های مسئول، برای کاهش قابل‌توجه این آسیب‌ها اقدام می‌شود.

استاندار خوزستان با اشاره به مدیریت محله‌محور تصریح کرد: استفاده از ظرفیت مردم در نقاط مختلف استان می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشد.

موالی‌زاده، شورای اجتماعی را بستری برای بررسی موضوعات مهم و زیربنایی دانست و بیان کرد: مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با یکدیگر ارتباط دارند و باید این پیوندها در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به درهم‌تنیدگی مسائل در حوزه‌های مختلف اظهار کرد: موضوعاتی که در شورای اجتماعی مطرح می‌شود، پایه‌ای و مهم هستند و باید با توجه ویژه و رویکردی هماهنگ پیگیری شوند.

استاندار خوزستان ابراز امیدواری کرد با اجرای مدل پیش‌بینی‌شده، همکاری دستگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت مردم، آسیب‌های اجتماعی در سطح استان کاهش یابد و وضعیت اجتماعی بهبود پیدا کند.

کد مطلب 6991937

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