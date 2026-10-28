پیگیری احیای تالاب بندعلیخان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، حسن عباس نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، با اشاره به بازدید میدانی مشترک از سرشاخه های بالادست تأمین‌ کننده آب تالاب بندعلیخان اظهار کرد: این بازدید، با حضور احمدرضا لاهیجان زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ های سازمان حفاظت محیط زیست و هیئت همراه، مسئولان قضایی و دستگاه‌ های اجرایی مرتبط از استان های تهران و قم، فرماندار ویژه شهرستان ورامین و جمعی از مسئولان و نمایندگان جوامع محلی برگزار شد.

وی هدف از این بازدید را بررسی میدانی راهکارهای اجرایی احیای تالاب بندعلیخان و تأمین حق آبه زیست‌ محیطی آن بر اساس سهم بندی انجام شده و نتایج مطالعات مشاور طرح وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران، عنوان کرد و افزود: این مطالعات، مبنای برنامه ریزی برای تأمین حق آبه زیست‌ محیطی تالاب های بندعلیخان و مره در استان های تهران و قم قرار گرفته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اهمیت اکولوژیک تالاب‌ ها و نقش آنها در حفظ تعادل زیست محیطی مناطق پیرامونی بیان کرد: خشک شدن تالاب بندعلیخان در پی تأمین‌ نشدن حق آبه آن طی سال های گذشته، زمینه را برای شکل گیری و تشدید کانون‌ های بالقوه گردوغبار در بستر خشک تالاب فراهم کرده است؛ مسئله ای که آثار آن می تواند فراتر از محدوده تالاب گسترش پیدا کند و مناطق و استان های پیرامونی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

عباس نژاد با تأکید بر ضرورت مدیریت یکپارچه منابع آب و همکاری بین‌ دستگاهی برای احیای تالاب ها تصریح کرد: با پیگیری های انجام‌ شده و اتکا به مطالعات علمی و تعامل میان دستگاه های مسئول، حق آبه زیست محیطی تالاب های بندعلیخان و مره تثبیت و تعریف شده و برنامه ریزی برای احیای این تالاب ها در دستور کار قرار گرفته است. بر همین اساس، پیش بینی می‌ شود در سالجاری شرایط مناسبی برای تأمین آب تالاب در فصل آبی فراهم شود.

وی ضمن قدردانی از همکاری دستگاه قضایی، استانداری تهران، فرمانداری، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو و سایر دستگاه های مسئول در سطوح شهرستانی، استانی و ملی خاطرنشان کرد: تحقق اهداف احیای تالاب مستلزم تداوم همکاری ها، هماهنگی اجرایی و پایبندی دستگاه‌ های مسئول به برنامه تأمین حق آبه است تا اقدامات پیش بینی‌شده به نتایج ملموس محیط زیستی منجر شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، رویکرد اصلی در احیای تالاب بندعلیخان را مبتنی بر پشتوانه علمی، مدیریت پایدار منابع آب و مشارکت ذینفعان و جوامع محلی دانست و گفت: در این رویکرد، علاوه بر حفظ کارکردهای اکولوژیک تالاب، پیشگیری از گسترش کانون های گردوغبار، کاهش مخاطرات محیط زیستی و افزایش تاب آوری منطقه در برابر تغییرات و مخاطرات اقلیمی مورد توجه قرار دارد.

این مقام مسئول در پایان با تأکید بر اینکه آثار احیای تالاب بندعلیخان به شهرستان ورامین و استان تهران محدود نخواهد بود، اظهار کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی و طبیعی منطقه، احیای این تالاب می تواند در کاهش برخی مخاطرات محیط زیستی در استان‌ های تهران، قم، سمنان و اصفهان نیز مؤثر باشد و ضمن کمک به حفاظت از طبیعت و ارتقای کیفیت زندگی جوامع محلی، زمینه بهره‌ مندی نسل های آینده از ظرفیت های ارزشمند زیست‌ محیطی منطقه را فراهم کند.