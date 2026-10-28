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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

رقیب نتانیاهو: می‌توانیم با احزاب عربی کابینه تشکیل دهیم

رقیب نتانیاهو: می‌توانیم با احزاب عربی کابینه تشکیل دهیم

رئیس حزب دموکرات ها در رژیم صهیونیستی به جدیدترین نتایج انتخابات پارلمانی در این رژیم واکنش نشان داد.

یائیر گولان رئیس حزب دموکرات ها در رژیم صهیونیستی خطاب به شرکای سیاسی خود در اردوگاه تغییر تاکید کرد: باید ترس را کنار بگذاریم. می توان کابینه تغییر را با احزاب عربی تشکیل داد.

گادی آیزنکوت رئیس حزب یشار رقیب سرسخت نتانیاهو تاکید کرد: نتایج انتخابات پارلمانی به بی اعتمادی تمام عیار به نتانیاهو و کابینه وی از سوی اکثر اسرائیلی ها اشاره دارد.

وی اضافه کرد: اگر این، نتایج نهایی باشد ما شاهد پیروزی جریان اکثریت در داخل اسرائیل هستیم.

آیزنکوت گفت: من فورا برای اجرای خواست اسرائیلی ها و جایگزین کردن کابینه نتانیاهو و تشکیل کابینه اسرائیلی بر اساس موضوع خدمت در ارتش اقدام می کنم.

لازم به ذکر است شمارش ۶۰ درصد از آراء بیانگر کسب ۵۶ کرسی از سوی ائتلاف نتانیاهو و ۴۸ کرسی از سوی ائتلاف تغییر و ۱۶ کرسی از سوی احزاب عربی است.

کد مطلب 6992450

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