یائیر گولان رئیس حزب دموکرات ها در رژیم صهیونیستی خطاب به شرکای سیاسی خود در اردوگاه تغییر تاکید کرد: باید ترس را کنار بگذاریم. می توان کابینه تغییر را با احزاب عربی تشکیل داد.

گادی آیزنکوت رئیس حزب یشار رقیب سرسخت نتانیاهو تاکید کرد: نتایج انتخابات پارلمانی به بی اعتمادی تمام عیار به نتانیاهو و کابینه وی از سوی اکثر اسرائیلی ها اشاره دارد.

وی اضافه کرد: اگر این، نتایج نهایی باشد ما شاهد پیروزی جریان اکثریت در داخل اسرائیل هستیم.

آیزنکوت گفت: من فورا برای اجرای خواست اسرائیلی ها و جایگزین کردن کابینه نتانیاهو و تشکیل کابینه اسرائیلی بر اساس موضوع خدمت در ارتش اقدام می کنم.

لازم به ذکر است شمارش ۶۰ درصد از آراء بیانگر کسب ۵۶ کرسی از سوی ائتلاف نتانیاهو و ۴۸ کرسی از سوی ائتلاف تغییر و ۱۶ کرسی از سوی احزاب عربی است.