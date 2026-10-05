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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

مجوز کاریابی‌های خارجی در آذربایجان شرقی منوط به احراز صلاحیت فنی است

مجوز کاریابی‌های خارجی در آذربایجان شرقی منوط به احراز صلاحیت فنی است

تبریز- مدیرکل تعاون و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: صدور مجوز کاریابی‌های خارجی در استان منوط به اهلیت‌سنجی و احراز صلاحیت‌های فنی است و فعالیت آنها باید در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد غفاری روز دوشنبه در جلسه بررسی درخواست‌های صدور مجوز دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی خارجی اظهار کرد: فعالیت کاریابی‌های خارجی به دلیل ارتباط مستقیم با حقوق متقاضیان کار در عرصه بین‌المللی، نیازمند رعایت دقیق قوانین و استانداردهای تعیین‌شده است.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از ناآگاهی کارجویان از قوانین و روندهای اشتغال بین‌المللی افزود: کاریابی‌ها باید علاوه بر ارائه مشاوره اصولی، آموزش‌های لازم را نیز به متقاضیان ارائه دهند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی تأکید کرد: نظارت مستمر بر عملکرد دفاتر کاریابی انجام می‌شود و اجازه فعالیت خارج از ضوابط به هیچ مجموعه‌ای داده نخواهد شد.

غفاری هدف از این نظارت‌ها را جلوگیری از تضییع حقوق کارجویان و ساماندهی فعالیت کاریابی‌های بین‌المللی عنوان کرد.

کد مطلب 6968523

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