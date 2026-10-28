به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیانمهر ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با مخلان اقتصادی و مقابله با استفاده غیرمجاز از شبکه توزیع برق، مأموران انتظامی خرم‌آباد با انجام اقدامات پلیسی، موفق به شناسایی محل نگهداری دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز شدند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی و بازرسی از محل موردنظر، ۱۵ دستگاه ماینر فاقد مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد با اشاره به برآورد کارشناسان درباره ارزش ریالی دستگاه‌های مکشوفه، تصریح کرد: ارزش این تجهیزات ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

کیانمهر با تأکید بر تداوم برخورد پلیس با فعالیت‌های غیرمجاز اقتصادی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند