به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جعفر رئیسی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مرزبانان مستقر در حوزه ساحلی موفق شدند در اقدامی به موقع یک فروند شناور حامل کالای قاچاق را شناسایی و توقیف کنند.

وی افزود: در بازدید از شناور، ۳۰۰ حلقه لاستیک، ۴۰ عدد پنل خورشیدی، ۵۰۰ عدد ابزارآلات غیربرقی، هزار و ۴۰۰ عدد ظروف و لوازم برقی آشپزخانه، ۱۲۰ عدد لوازم پزشکی و... که فاقد مجوز قانونی بودند کشف شد.

سرهنگ رئیسی ضمن اشاره به دستگیری یک نفر متهم، ارزش ریالی کالای مکشوفه را ۸۰ میلیارد ریال عنوان نمود.

جانشین فرماندهی مرزبانی بوشهر خاطرنشان کرد: مرزبانانی این استان شبانه روز با دقت و هوشیاری کامل تمام نوار مرزی را زیر نظر دارند و نسبت به هرگونه ورود و خروج کالای قاچاق حساس بوده و با افراد خاطی به طور جد برخورد می‌کنند.