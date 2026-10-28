درخشش هنرمند ۱۰ ساله شیرازی در رقابت جهانی نقاشی محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، آناهیتا برومندپور، هنرمند ۱۰ ساله اهل شیراز، با ارائه اثری با موضوع حفاظت از طبیعت، موفق به کسب جایزه ویژه شبکه بین‌المللی نهادهای صدور گواهی (IQNET) در بیست‌وششمین دوره مسابقات بین‌المللی نقاشی محیط زیست کودکان ژاپن (JQA) شد.

این رقابت‌ها با محوریت «محیط زیست زمین ما» برگزار شد و هدف آن افزایش آگاهی کودکان درباره چالش‌های محیط زیستی و تقویت مسئولیت‌پذیری نسل آینده در قبال حفاظت از زمین بود.

برومندپور در اثر خود، تقابل تخریب طبیعت با چشم‌انداز آبادانی زمین را به تصویر کشید و بر نقش انسان در احیای زیست‌بوم و ترمیم آسیب‌های واردشده به محیط زیست تأکید کرد.

مسابقات بین‌المللی نقاشی کودکان ژاپن از رویدادهای فرهنگی و محیط زیستی است که هر سال با مشارکت سازمان تضمین کیفیت ژاپن (JQA) و شبکه بین‌المللی IQNET برگزار می‌شود. این رقابت‌ها با حمایت دفتر توکیوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) و آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (JICA)، میزبان آثار کودکان از کشورهای مختلف جهان است.

کسب این جایزه از سوی هنرمند خردسال شیرازی، جلوه‌ای از ظرفیت کودکان ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی هنر و فرهنگ محیط زیست به شمار می‌رود.

