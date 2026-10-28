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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۳۳

شتاب‌بخشی به پروژه غدیر مراغه

شتاب‌بخشی به پروژه غدیر مراغه

مراغه- معاون فنی و مهندسی سازمان ملی زمین و مسکن از سرعت‌گرفتن عملیات اجرایی، تعیین‌ تکلیف ۴۱ بلوک و اعطای تسهیلات ویژه به متقاضیان دهک‌های اول تا چهارم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا صادقیان‌فر روز چهارشنبه در حاشیه بازدید میدانی از پروژه نهضت ملی مسکن غدیر در مراغه، این طرح را از پروژه‌های مطلوب ارزیابی کرد و با اشاره به رفع موانع موجود اظهار داشت: اگرچه موضوعات مربوط به آماده‌سازی این پروژه در مقطعی دچار برخی تأخیرها شده بود، اما با تصمیمات اتخاذ شده، روند احداث و آماده‌سازی آن شتاب دوچندانی به خود خواهد گرفت.

وی با تشریح آمار و ارقام اجرایی این پروژه افزود: عملیات اجرایی در ۴۱ بلوک از این پروژه آغاز شده و در حال حاضر از پیشرفت فیزیکی مناسب برخوردار شده است؛ در همین راستا، برنامه‌ریزی شده است تا ۱۰ بلوک از این مجموع طی ۱۸ ماه آینده تکمیل شده و به متقاضیان عزیز تحویل داده شود.

معاون فنی و مهندسی سازمان ملی زمین و مسکن در ادامه با تأکید بر حمایت ویژه دولت از اقشار کم‌درآمد تصریح کرد: برای متقاضیان محترم دهک‌های یک تا چهار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی از منابع سازمان ملی در نظر گرفته شده است؛ علاوه بر این، پیگیری‌های مستمر در جریان است تا منابع مالی و تسهیلات تکمیلی دیگری نظیر افزایش وام نیز به این پروژه تزریق شود.

صادقیان‌فر در پایان خاطرنشان کرد: با تسریع در فعالیت‌های پیمانکار در بخش آماده‌سازی سایت، زمین‌هایی که به مرحله حصول کد بر و کف رسیده‌اند، در قالب گروه‌ساخت برنامه‌ریزی شده‌اند تا متقاضیان با اتکا به ظرفیت‌های مردمی و حمایت‌های دولت، هرچه سریع‌تر شاهد تکمیل و بهره‌برداری از واحدهای مسکونی خود باشند.

کد مطلب 6992864

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