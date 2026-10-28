به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا صادقیان‌فر روز چهارشنبه در حاشیه بازدید میدانی از پروژه نهضت ملی مسکن غدیر در مراغه، این طرح را از پروژه‌های مطلوب ارزیابی کرد و با اشاره به رفع موانع موجود اظهار داشت: اگرچه موضوعات مربوط به آماده‌سازی این پروژه در مقطعی دچار برخی تأخیرها شده بود، اما با تصمیمات اتخاذ شده، روند احداث و آماده‌سازی آن شتاب دوچندانی به خود خواهد گرفت.

وی با تشریح آمار و ارقام اجرایی این پروژه افزود: عملیات اجرایی در ۴۱ بلوک از این پروژه آغاز شده و در حال حاضر از پیشرفت فیزیکی مناسب برخوردار شده است؛ در همین راستا، برنامه‌ریزی شده است تا ۱۰ بلوک از این مجموع طی ۱۸ ماه آینده تکمیل شده و به متقاضیان عزیز تحویل داده شود.

معاون فنی و مهندسی سازمان ملی زمین و مسکن در ادامه با تأکید بر حمایت ویژه دولت از اقشار کم‌درآمد تصریح کرد: برای متقاضیان محترم دهک‌های یک تا چهار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی از منابع سازمان ملی در نظر گرفته شده است؛ علاوه بر این، پیگیری‌های مستمر در جریان است تا منابع مالی و تسهیلات تکمیلی دیگری نظیر افزایش وام نیز به این پروژه تزریق شود.

صادقیان‌فر در پایان خاطرنشان کرد: با تسریع در فعالیت‌های پیمانکار در بخش آماده‌سازی سایت، زمین‌هایی که به مرحله حصول کد بر و کف رسیده‌اند، در قالب گروه‌ساخت برنامه‌ریزی شده‌اند تا متقاضیان با اتکا به ظرفیت‌های مردمی و حمایت‌های دولت، هرچه سریع‌تر شاهد تکمیل و بهره‌برداری از واحدهای مسکونی خود باشند.