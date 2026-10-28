به گزارش خبرنگار مهر، وحید تاجیک، بعد از ظهر چهارشنبه،در جمع خبرنگاران، از کشف و توقیف ۱۰ تن پلی‌اتیلن S7000 خارج از شبکه توزیع در ورامین خبر داد.

تاجیک اظهار کرد: بازرسان اداره صمت ورامین، در قالب گشت مشترک با مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران، هنگام بازرسی در منطقه خیرآباد به دو خودروی در حال حرکت مشکوک شدند.

وی افزود: بررسی‌های کارشناسی نشان داد محموله‌های حمل‌شده در این دو خودرو، به وزن مجموع ۱۰ تن، فاقد اسناد مثبته لازم بوده است.

رئیس اداره صمت ورامین ادامه داد: بررسی‌های تکمیلی مشخص کرد محموله‌های کشف‌شده به برخی واحدهای دارای سهمیه از بورس کالا تعلق داشته و قرار بوده است به خارج از شهرستان منتقل شوند.

تاجیک با اشاره به دستور مراجع قضایی برای توقیف محموله‌ها گفت: ارزش ریالی مواد پلی‌اتیلن کشف‌شده ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده و متصدیان مربوطه به اتهام عرضه خارج از شبکه برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط معرفی شدند.