پراکندگی خدمات تشخیصی و درمانی در حوزه سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سیدسجاد رضوی گفت: یکی از مسائل اساسی در مراقبت از بیماران مبتلا به سرطان، استمرار درمان و مراقبت است؛ به این معنا که بیمار پس از دریافت خدمات درمانی، باید در یک مسیر مشخص و پیوسته تحت پیگیری قرار گیرد.

وی افزود: در شرایطی که پیگیری بیماران به‌صورت منسجم انجام نمی‌شود، ممکن است بیمار برای ادامه درمان میان مراکز مختلف جابه‌جا شود، بارها آزمایش‌ها و تصویربرداری‌های تکراری انجام دهد یا با دریافت اطلاعات متفاوت، در انتخاب مسیر درمان دچار سردرگمی شود.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای راه‌اندازی شبکه ملی سرطان اظهار کرد: این شبکه با هدف گردآوری خدمات مرتبط با سرطان در یک بستر یکپارچه طراحی شده است تا فرایندهای پیشگیری، تشخیص، درمان و پیگیری بیماران در ارتباط با یکدیگر قرار گیرند.

رضوی با اشاره به برنامه‌ریزی برای آغاز فعالیت این شبکه در حوزه سرطان پستان از هفته آینده، گفت: در این بستر، اطلاعات و پرونده الکترونیک بیماران، خدمات تشخیصی و درمانی و فرایندهای مرتبط با بیمه‌ها تجمیع می‌شود تا ضمن کاهش پراکندگی خدمات، استمرار درمان بیماران تقویت و پرداخت‌های بیمه‌ای نیز در چارچوب پیش‌بینی‌شده ساماندهی شود.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به تشخیص سرطان در مراحل پیشرفته در بخشی از بیماران کشور، بر ضرورت تقویت غربالگری و تشخیص به‌ موقع تأکید کرد و گفت: تشخیص سرطان در مراحل اولیه می‌تواند روند درمان را تسهیل کند و زمینه دستیابی به نتایج بهتر را فراهم آورد.

وی با بیان اینکه سرطان‌های زنان پیامدهایی فراتر از سلامت فرد بیمار دارند، افزود: زنان در بسیاری از خانواده‌ها نقش محوری دارند و ابتلای آنان به بیماری‌های مزمن، به‌ ویژه سرطان، می‌تواند علاوه بر بیمار، زندگی اعضای خانواده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

رضوی ادامه داد: در برخی موارد، خانواده‌ها برای تأمین هزینه‌های درمان ناچار به فروش دارایی‌ها یا تغییر شرایط زندگی خود می‌شوند و فرزندان نیز ممکن است از تحصیل یا برنامه‌های عادی زندگی بازبمانند. ازاین‌رو، مدیریت سرطان تنها یک موضوع درمانی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی، روانی و اقتصادی گسترده‌ای دارد.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از بیماران گفت: نظام سلامت باید به‌گونه‌ای عمل کند که بیمار پس از تشخیص سرطان احساس نکند تنها مانده است، بلکه بداند مجموعه‌ای از متخصصان و نهادهای مسئول، روند درمان و مراقبت او را پیگیری می‌کنند.

ضرورت استانداردسازی درمان‌ها و حمایت مالی از بیماران

معاون درمان وزارت بهداشت با تأکید بر نقش انجمن‌های علمی در تدوین راهنماهای درمانی و تعیین مسیرهای استاندارد مراقبت، اظهار کرد: در حوزه سرطان با روش‌های درمانی و نسخه‌هایی مواجه هستیم که گاهی هزینه‌های بسیار بالایی دارند و لازم است اثربخشی و ضرورت استفاده از آنها به‌صورت علمی بررسی شود.

وی افزود: هرگاه یک روش درمانی از سوی مراجع علمی معتبر تأیید شود و اثربخشی آن در نجات جان بیمار یا بهبود وضعیت او مورد تأیید قرار گیرد، نظام سلامت باید برای تأمین منابع مالی موردنیاز آن تلاش کند؛ اما در مقابل، استفاده از روش‌هایی که اثربخشی آنها به‌طور کافی اثبات نشده است، می‌تواند هزینه‌های سنگینی به نظام سلامت تحمیل کند و تأمین سایر خدمات ضروری را با مشکل مواجه سازد.

رضوی از متخصصان و انجمن‌های علمی خواست با تدوین و به‌روزرسانی راهنماهای بالینی، به استانداردسازی روش‌های درمان سرطان و استفاده مؤثرتر از منابع محدود سلامت کمک کنند.

نقش پزشکان عمومی و پزشکان خانواده در مدیریت سرطان

وی با تأکید بر اینکه کنترل سرطان صرفاً بر عهده متخصصان نیست، خاطرنشان کرد: پزشکان عمومی و پزشکان خانواده ظرفیت مهمی برای کمک به تشخیص زودهنگام، غربالگری، راهنمایی بیماران و پیگیری مستمر وضعیت آنان دارند.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به اجرای برنامه پزشک خانواده در ۶۴ شهر و پوشش حدود ۱۳ میلیون نفر در این برنامه، گفت: با توانمندسازی پزشکان عمومی و استفاده از ظرفیت آنان در مسیر شبکه ملی سرطان، می‌توان خدمات پیشگیری، شناسایی اولیه و پیگیری بیماران را تقویت کرد.