هدررفت آب در کردستان به ۳۱.۳۶ درصد رسید؛ ۲۰ درصد شبکه فرسوده است

پیمان گرجی‌پور، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح وضعیت آب و فاضلاب استان اظهار کرد: در حال حاضر ۹۹.۹ درصد جمعیت شهری و ۸۴.۱۲ درصد جمعیت روستایی کردستان به‌صورت پایدار از آب شرب سالم و بهداشتی بهره‌مند هستند.

وی با اشاره به زیرساخت‌های تأمین و توزیع آب در استان افزود: تعداد انشعابات آب به حدود ۶۰۰ هزار فقره می‌رسد و شبکه توزیع و خطوط انتقال آب به‌ترتیب ۵ هزار و ۹۲۹ کیلومتر و ۴ هزار و ۶۳ کیلومتر طول دارند. همچنین استان دارای یک‌هزار و ۲۷۲ مخزن ذخیره آب و ۱۵ تصفیه‌خانه آب است.

تأمین ۱۸۰ میلیون مترمکعب آب در سال گذشته

معاون بهره‌برداری شرکت آبفای کردستان با بیان اینکه سال گذشته ۱۸۰ میلیون مترمکعب آب در استان تولید شده است، گفت: ۵۳ درصد این میزان از منابع آب سطحی و مابقی از منابع زیرزمینی تأمین شده است.

گرجی‌پور درباره وضعیت پوشش شبکه فاضلاب نیز اظهار کرد: ۹۷ درصد جمعیت شهری و ۳.۳۶ درصد جمعیت روستایی استان زیر پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند؛ این در حالی است که میانگین کشوری این شاخص‌ها به‌ترتیب ۵۰ درصد در شهرها و ۰.۵ درصد در روستاهاست.

وی با اشاره به این آمار، شرکت آبفای کردستان را از نظر شاخص پوشش شبکه فاضلاب در جایگاه نخست کشور عنوان کرد.

مصرف ۷۰ درصد مشترکان نزدیک به الگوی تعیین‌شده است

معاون بهره‌برداری شرکت آبفای کردستان در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره تعرفه‌های آب‌بها توضیح داد: تعرفه‌های آب توسط شورای اقتصاد تصویب و از سوی وزارت نیرو ابلاغ می‌شود و شرکت‌های آب و فاضلاب موظف به اجرای این مصوبات هستند.

وی افزود: مصرف آب حدود ۷۰ درصد مشترکان استان به الگوی مصرف نزدیک است و سایر مشترکان نیز باید با مدیریت مصرف، از افزایش هزینه‌های آب‌بها جلوگیری کنند.

شناسایی ۵ هزار انشعاب غیرمجاز در دو سال

گرجی‌پور با اشاره به وجود حدود ۲۵ هزار رشته انشعاب غیرمجاز در نواحی منفصل شهری استان گفت: طی دو سال گذشته ۵ هزار رشته انشعاب غیرمجاز شناسایی شده که از این تعداد، ۴ هزار و ۱۷۲ فقره به انشعاب مجاز تبدیل شده و سایر موارد قطع شده است.

وی میزان هدررفت آب در کردستان را ۳۱.۳۶ درصد اعلام کرد و افزود: بر اساس دستورالعمل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت‌های آبفا موظف‌اند تا پایان برنامه هفتم توسعه، میزان هدررفت آب را سالانه یک‌ونیم درصد کاهش دهند.

معاون بهره‌برداری شرکت آبفای کردستان، فرسودگی بخشی از شبکه را یکی از موانع کاهش هدررفت دانست و گفت: حدود ۲۰ درصد شبکه آب و فاضلاب استان، به‌ویژه در روستاها و نواحی منفصل شهری، فرسوده و نیازمند اصلاح است؛ اقدامی که اجرای آن مستلزم اختصاص اعتبارات مناسب خواهد بود.

اقدامات آبفا برای کاهش هدررفت آب

گرجی‌پور مدیریت فشار شبکه و زون‌بندی، پایش لحظه‌ای مخازن، هوشمندسازی شبکه، بازچرخانی آب و استفاده از آب بازیافتی در صنایع را از جمله اقدامات شرکت آبفای کردستان برای مدیریت منابع و کاهش هدررفت آب برشمرد.

وی در پایان با تأکید بر نقش مشترکان در اصلاح الگوی مصرف از شهروندان خواست با استفاده از شیرآلات کاهنده مصرف، اصلاح عادت‌های شست‌وشو، توجه به نشتی‌های داخل واحدهای مسکونی و خودداری از شست‌وشوی معابر و حیاط با آب شرب، در مدیریت مصرف آب مشارکت کنند.