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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۳۵

هفته یازدهم لیگ بیست‌وششم؛

سه امتیاز از کف ذوب پرید؛ همسایه‌ها بی‌خیال هم نشدند

سه امتیاز از کف ذوب پرید؛ همسایه‌ها بی‌خیال هم نشدند

نخستین بازی هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال با تساوی ذوب آهن و استقلال خوزستان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم لیگ برتر از ساعت ۱۵:۳۰ امروز جمعه با دیدار ذوب‌آهن و استقلال خوزستان در ورزشگاه فولادشهر آغاز شد؛ که با تساوی بدون گل به پایان رسید.

مسابقه‌ای مهم برای دو تیم که در انتهای جدول قرار دارند و به سه امتیاز آن نیاز مبرم دارند.

نیمه نخست این بازی کیفیت چندانی نداشت و ضعف دو تیم در طراحی حملات، مانع خلق موقعیت‌های جدی شد. مصدومیت محمدرضا مهدی‌زاده و تعویض اجباری او با علیرضا کرمی در دقیقه ۱۴، مهم‌ترین اتفاق این نیمه بود.

شوت محمد شریفی در دقیقه ۴۱ تنها ضربه جدی به سمت دروازه‌ها بود که قدرت کافی نداشت. در دقیقه ۳+۴۵ نیز عارف رستمی در موقعیتی اتفاقی صاحب توپ شد اما واکنش به‌موقع نوشی صوفیانی مانع گلزنی او شد.

در نیمه دوم ذوب‌آهن سعی کرد بازی رو به جلویی را به نمایش بگذارد تا با استفاده از امتیاز میزبانی گل زودهنگامی را در آغاز نیمه دوم به ثمر برساند اما تلاش شاگردان محمد ربیعی راه به جایی نبرد تا اوضاع همجنان برای این تیم کوک نباشد.

ذوب آهن با این تساوی ۹ امتیازی شد و استقلال خوزستان هم با ۱۰ امتیاز و یک پله بهتر از حریف اصفهانی در رده چهاردهم جدول قرار گرفت.

کد مطلب 6994504
مهدی مرتضویان

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