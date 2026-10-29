ربیعی: پارلمان نوجوانان باید به تمرین تصمیم‌ گیری جمعی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی بعدازظهر پنجشنبه در آیین اعطای احکام اعضای نخستین پارلمان شهری نوجوانان کشور در لاهیجان، با اشاره به اهمیت یادگیری و ثبت تجربه‌ها اظهار کرد: این جمع باید محلی برای یادگیری از یکدیگر، ثبت تجربه‌ها و تقویت کار جمعی باشد و اعضای آن مسئولیت‌پذیری را در عمل تمرین کنند.

وی با تأکید بر اینکه هر شهروند در قبال جامعه و محیط پیرامون خود مسئولیت دارد، افزود: بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از رفتارهای غیرمسئولانه در قبال یکدیگر ناشی می‌شود. توجه به مسائل اطراف و دیدن مشکلات دیگران، بخشی از مسئولیت اجتماعی است که باید از سنین پایین آموخته شود.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، گفتگو را یکی از ضرورت‌های کار جمعی دانست و تصریح کرد: یکی از ضعف‌های ما این است که به جای گفت‌وگو، صرفاً با یکدیگر صحبت می‌کنیم؛ در حالی که گفتگو به معنای شنیدن نظر طرف مقابل، اندیشیدن به دیدگاه‌های متفاوت و رسیدن به نتیجه‌ای مشترک است.

ربیعی با بیان اینکه بسیاری از ایده‌های خلاقانه و راهکارهای مناسب از دل گفت‌وگو شکل می‌گیرند، ادامه داد: حتی در خانواده نیز ناتوانی در گفت‌وگو می‌تواند اختلافات را تشدید کند؛ بنابراین باید یاد بگیریم چگونه با شنیدن دیدگاه‌های یکدیگر به تفاهم برسیم و تصمیم‌های مشترک بگیریم.

وی با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری جمعی لزوماً به معنای تأمین کامل نظر همه افراد نیست، گفت: پارلمان نوجوانان باید به اعضای خود بیاموزد که چگونه با مشارکت یکدیگر تصمیم بگیرند و به ارزش‌ها و راهکارهای مشترک برسند. هنگامی که تصمیمی با مشارکت جمعی گرفته شود، زمینه بیشتری برای پذیرش و اجرای آن فراهم خواهد شد.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از تجربه‌های جهانی در مدیریت شهری بیان کرد: بسیاری از ایده‌های موفق در جهان، حاصل گفت‌وگو، تصمیم‌گیری جمعی و رفتار مسئولانه بوده‌اند. پارلمان‌های نوجوانان نیز می‌توانند با بهره‌گیری از تجربه‌های جهانی و دیدگاه‌های تازه، راهکارهای خلاقانه‌ای برای مسائل شهر ارائه دهند.

تأکید بر ضرورت شنیدن صدای نوجوانان و جوانان

ربیعی با تأکید بر ضرورت شنیدن صدای نوجوانان و جوانان افزود: باید دیدگاه‌های افرادی را که از سنین پایین در مسائل اجتماعی مشارکت می‌کنند، جدی‌تر شنید. گاهی نگاه‌های ما در چارچوب تجربه‌های گذشته باقی می‌ماند، در حالی که ایده‌های نو می‌توانند از دل همین پارلمان‌ها شکل بگیرند.

وی در ادامه، مجموعه‌ای از پرسش‌ها درباره آینده شهر را برای بحث و بررسی در پارلمان نوجوانان پیشنهاد کرد و گفت: اعضای پارلمان باید از خود بپرسند اگر قرار بود شهر را از نو بسازند، چه چیزهایی را تغییر می‌دادند و چگونه می‌توانستند شهری ایجاد کنند که کودکان در آن بیشتر لذت ببرند، جوانان فرصت رشد بیشتری داشته باشند و سالمندان با آسودگی بیشتری در آن رفت‌وآمد کنند.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه برنامه‌ریزی شهری باید با توجه به نیازهای گروه‌های مختلف جامعه انجام شود، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که نوجوانان باید به آن توجه کنند، عدالت شهری است؛ اینکه افراد دارای معلولیت، خانواده‌های کم‌برخوردار و آسیب‌دیدگان حوادث چگونه بتوانند به شکل عادلانه‌تری از امکانات و فضاهای شهری بهره‌مند شوند.

ربیعی با اشاره به ضرورت مناسب‌سازی معابر و فضاهای عمومی برای افراد دارای معلولیت تصریح کرد: اینکه چرا برخی مسیرها و فضاهای شهری برای عبور و حضور این افراد مناسب نیست، پرسشی است که اعضای پارلمان نوجوانان باید درباره آن بحث کنند و برای رفع این مشکلات، پیشنهادهای خود را به مسئولان شهری ارائه دهند.

وی خطاب به اعضای پارلمان شهری نوجوانان گفت: از همین دوران نوجوانی، عدالت‌خواهی و توجه به مسائل جامعه را تمرین کنید. شما به‌عنوان اعضای پارلمان نوجوانان باید درباره چگونگی افزایش عدالت در شهر بیندیشید و دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای بهبود مدیریت شهری با مسئولان در میان بگذارید.