۱۳۰۰ مدرسه آسیب دیده از جنگ در کشور بازسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شاه‌حسینی صبح روز پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی جشنواره خیرین مدرسه‌ساز ایلام، از برنامه‌ریزی برای هدایت خیران ملی به سمت تکمیل طرح‌های آموزشی نیمه‌تمام در این استان خبر داد.

وی با اشاره به دستاوردهای اخیر در حوزه مدرسه‌سازی کشور، اظهار کرد: مهرماه امسال به همت خیران و با پیگیری سازمان نوسازی مدارس، دو هزار و ۳۳۱ مدرسه در سراسر کشور در آیینی با حضور رئیس‌جمهوری افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور افزود: همچنین یک‌هزار و ۳۰۰ فضای آموزشی که در جنگ‌های تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه و زیر موشک‌باران و تهاجم ددمنشانه دشمنان در مناطق مختلف کشور آسیب دیده بودند، با مشارکت و ایثارگری خیران، گروه‌های جهادی، نوسازی مدارس و مجموعه آموزش و پرورش بازسازی شدند.

شاه‌حسینی یادآور شد: امروز نیز در سراسر کشور، خیران با تعهد ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴، با وجود فشارهای اقتصادی، همچنان یاری‌رسان اصلی نظام آموزشی هستند که این میزان در سال قبل از آن، ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود.

وی گفت: امسال با حمایت‌های خیران و حضور میدانی وزیر آموزش و پرورش و دیگر مسئولان، شاهد یک «مهر» پرنشاط، پربرکت و موفق در سطح کشور بودیم و این همدلی نشان داد که با وجود چالش‌های اقتصادی، خیران همواره ستون استوار نظام تعلیم‌وتربیت هستند.

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور، مشارکت در حوزه مدرسه‌سازی را «عبادتی بزرگ» خواند و بر ضرورت هم‌افزایی برای تقویت نظام تعلیم‌وتربیت تاکید کرد.