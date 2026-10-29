به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد حسنوند، هنرمند و نویسنده شهرستان سلسله، در هفدهمین جشنواره ملی نمایشنامه‌نویسی رضوی موفق به کسب عنوان برگزیده شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

جشنواره ملی نمایشنامه‌نویسی رضوی با محوریت فرهنگ و معارف رضوی برگزار می‌شود و بستری برای شناسایی و معرفی استعدادهای ادبی و نمایشی کشور فراهم می‌کند.

انتخاب این هنرمند سلسله‌ای در رویدادی ملی، ظرفیت‌های فرهنگی و هنری این شهرستان را در عرصه نمایشنامه‌نویسی نمایان می‌کند و نشان‌دهنده حضور هنرمندان مناطق مختلف کشور در جریان تولید آثار ادبی و نمایشی است.

کسب این عنوان، دستاوردی برای جامعه فرهنگی و هنری شهرستان سلسله به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه توجه بیشتر به استعدادهای بومی و حضور آنان در جشنواره‌ها و رویدادهای ملی را فراهم کند.