به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش بارانی‌بیرانوند، شهردار خرم‌آباد، در حاشیه بازدید از پروژه پل قاضی با اشاره به پایان عملیات بتن‌ریزی این سازه اظهار کرد: آخرین مرحله بتن‌ریزی پل امروز انجام شد و با تکمیل این بخش، عملیات اجرایی پروژه به مراحل پایانی رسیده است.

اجرای بخش عمده پروژه طی دو ماه

وی با اشاره به محدودیت‌های فصلی و شرایط جوی افزود: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی، برنامه‌ریزی مدیریت شهری بر این بود که پل قاضی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرحله بهره‌برداری برسد؛ به همین دلیل، عملیات اجرایی با کار شبانه‌روزی و برنامه‌ریزی فشرده دنبال شد و طی حدود دو ماه، بخش عمده عملیات پروژه به سرانجام رسید.

شهردار خرم‌آباد با بیان اینکه چند مرحله تکمیلی برای آماده‌سازی پل باقی مانده است، عنوان کرد: اجرای آسفالت، نصب گاردریل‌ها و احداث رمپ‌های کناری از جمله اقدامات پیش‌رو است که تلاش می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان برسند تا پل برای استفاده شهروندان آماده شود.

تعیین تکلیف پروژه‌ای با بیش از هفت سال توقف

بارانی‌بیرانوند با اشاره به سابقه طولانی توقف پروژه پل قاضی تصریح کرد: این طرح از پروژه‌های راکد شهری بود که پایه‌های آن بیش از هفت سال به‌صورت ناقص در بستر رودخانه باقی مانده بود.

وی ادامه داد: پروژه‌های نیمه‌تمام علاوه بر ایجاد مشکلات عمرانی و ترافیکی، می‌توانند در ذهن شهروندان ابهام و ناامیدی ایجاد کنند؛ ازاین‌رو، تعیین تکلیف این طرح‌ها و تکمیل زیرساخت‌های بلاتکلیف از اولویت‌های مدیریت شهری است.

شهردار خرم‌آباد با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع موانع اجرای پل قاضی گفت: با همراهی استاندار لرستان، مساعدت وزیر میراث فرهنگی و پیگیری‌های حقوقی و فنی، موانع پیش‌روی پروژه برطرف و مجوز نهایی صادر شد تا عملیات اجرایی پس از سال‌ها وقفه از سر گرفته شود.

مشارکت قرارگاه خاتم‌الانبیا و خانواده قاضی در ساخت پل

بارانی‌بیرانوند با بیان اینکه پل قاضی در قالب قرارداد شهرداری خرم‌آباد با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در حال احداث است، اظهار کرد: این پروژه با مشارکت و نیت خیر خانواده قاضی اجرا می‌شود و حضور خیرین در توسعه زیرساخت‌های شهری خرم‌آباد، پیشینه‌ای دیرینه دارد.

وی با قدردانی از خانواده خیر مشارکت‌کننده در اجرای این طرح، بر ضرورت تداوم فرهنگ مشارکت مردمی در اجرای پروژه‌های عمومی تأکید کرد و افزود: امیدواریم این سنت ارزشمند همچنان ادامه یابد؛ چراکه بخشی از پل‌های احداث‌شده بر روی رودخانه خرم‌آباد نیز با همت خیرین شکل گرفته‌اند.

پل قاضی در مسیر بازآفرینی محدوده مرکزی خرم‌آباد

شهردار خرم‌آباد با اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی و بازآفرینی شهری در محدوده مرکزی شهر خاطرنشان کرد: پل قاضی در کنار پروژه‌هایی همچون چهارباغ افلاک، پیاده‌راه افلاک و پل افلاک، بخشی از مجموعه طرح‌هایی است که با هدف بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای شرایط شهری در این محدوده اجرا می‌شوند.

بارانی‌بیرانوند در پایان با اشاره به برنامه مدیریت شهری برای تکمیل پروژه پل قاضی گفت: هدف این است که با اتمام اقدامات باقی‌مانده، پل در هفته‌های آینده آماده بهره‌برداری شود و در اختیار شهروندان قرار گیرد.