محکوم به قصاص در زنجان از اعدام نجات یافت 

به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب افراسیاب گفت: در پی وقوع یک فقره درگیری خانوادگی در سال ۱۴۰۲ در شهر دندی که منجر به فوت یکی از دوطرف درگیری شده بود فرد محکوم از آن زمان در زندان به سر می‌برد.

وی اضافه کرد: بر این اساس با پیگیری و تلاش‌های مستمر علی مرادی سرپرست دادگاه دندی، اعضای شورای مصلحین و امام جمعه شهر دندی و برگزاری جلسات متعدد با خانواده‌های دوطرف، زمینه گفت‌وگو، صلح و سازش فراهم شد.

افراسیاب افزود: با گذشت اولیای دم مقدمات آزادی محکوم و بازگشت او به آغوش خانواده فراهم شد.

رئیس کل دادگستری زنجان اظهار داشت: همچنین در جریان این اختلاف، پرونده‌های متعددی با موضوعات مختلف میان دوطرف در دادگاه دندی مطرح بود که با وساطت و تلاش‌های انجام‌شده نسبت به یکدیگر اعلام گذشت کرده و تمامی پرونده‌های مرتبط نیز مختومه شد.

افراسیاب ضمن تقدیر از تلاش‌های ارزشمند، سرپرست حوزه قضایی دندی، گذشت کریمانه اولیای دم و تلاش اعضای شورای مصلحین بر اهمیت ترویج فرهنگ صلح، گذشت و اصلاح ذات‌البین در جامعه تأکید کرد.