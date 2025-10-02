به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی بعد از ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح نخستین پارلمان شهری نوجوانان کشور که در لاهیجان برگزار شد، با قدردانی از دست‌اندرکاران این رویداد گفت: حضور نوجوانان و جوانان، مدیران شهری، نمایندگان و مسئولان، امیدبخش است و این حرکت نوآورانه می‌تواند الگویی ارزشمند برای سراسر کشور باشد.

ربیعی با تأکید بر اهمیت شنیدن نظرات نسل جوان افزود: این پارلمان فرصت مناسبی است تا صدای نوجوانان در موضوعات شهری، محیط زیست و مسائل اجتماعی شنیده شود و من آماده‌ام بیش از سخن گفتن، شنونده دغدغه‌های آنها باشم.

وی با اشاره به تفاوت نسل امروز با گذشته، گفت: نسل کنونی دارای تغییرات هویتی، ذهنی و فرهنگی است و انتخاب‌گر و مستقل‌تر از نسل‌های قبل است. سیاست‌گذاری‌ها باید بر اساس نیازها و ارزش‌های ذهنی این نسل بازنگری شود زیرا روش‌های گذشته پاسخگوی خواسته‌های امروز جوانان نیست.

ربیعی تصریح کرد: شناخت نسل جدید برای سیاست‌گذاری اهمیت حیاتی دارد. جوانان امروز به جای مشارکت‌های سنتی، در قالب فعالیت‌های خیریه و اجتماعی فعال هستند و توسعه اجتماعی مقدم بر توسعه سیاسی و اقتصادی است. خوشبختی آینده ایران وابسته به نسلی است که مشارکت اجتماعی درست را یاد گرفته باشد.

او همچنین به اهمیت فرهنگ گفت‌وگو در جامعه ایرانی اشاره کرد و گفت: نیازمند تمرین ارزش زمان، گفت‌وگوی متقابل، مدارا و پذیرش نظر اکثریت هستیم و این پارلمان بستری مناسب برای یادگیری این مهارت‌هاست.

ربیعی درباره نقش زنان افزود: زنان همیشه پرچمدار تغییرات فرهنگی بوده‌اند و در آینده نقش مهم‌تری در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی خواهند داشت. باید سیاست‌های ویژه‌ای برای مشارکت زنان و جوانان در توسعه کشور طراحی شود.

او با اشاره به اهمیت محیط زیست و مدیریت پسماند خاطرنشان کرد: ایران سالانه حدود ۲۰ میلیون تن زباله شهری تولید می‌کند که بخش عمده آن زباله‌های تر است. اگر نوجوانان از همین امروز مسئولیت‌پذیری محیط زیستی را تمرین کنند، آینده بهتری رقم خواهد خورد.

ربیعی در ادامه با بیان اینکه «شهر روح خود را از حضور مردم و نشاط اجتماعی می‌گیرد»، افزود: خیابان‌ها و کوچه‌ها تنها با ساختمان معنا پیدا نمی‌کنند بلکه با زندگی مردم و حضور هنرمندان هویت می‌یابند. این پارلمان می‌تواند هویت تازه‌ای برای شهر لاهیجان خلق کند.

وی در پایان با مرور تاریخ لاهیجان گفت: میدان شهدا نماد رشادت‌های ملت ایران در جنگ جهانی دوم است و همبستگی اجتماعی مهم‌ترین عامل قدرت بازدارندگی کشور است.

ربیعی با ابراز خوشحالی از حضور در میان نوجوانان لاهیجان افزود: اگر عنوان شهروند افتخاری به من داده شود، با افتخار آن را می‌پذیرم و آرزو می‌کنم همه نوجوانان و جوانان دلی آرام، روحی بزرگ و زندگی پرنشاط داشته باشند.