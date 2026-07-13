دو محموله چوب قاچاق در غرب مازندران توقیف شد

مهرداد خزاییپول در گفتوگو با خبرنگار مهر از تشدید اقدامات حفاظتی برای مقابله با قاچاق چوب در جنگلهای هیرکانی خبر داد و اظهار کرد: در جریان گشتها و کنترلهای مستمر نیروهای یگان حفاظت، دو محموله چوب قاچاق در غرب استان شناسایی و توقیف شد.
وی افزود: در یکی از عملیاتها، نیروهای یگان ویژه حفاظت اداره کل موفق شدند یک محموله چوب قاچاق از گونه توسکا را در محور چالوس کشف و ضبط کنند. پس از توقیف خودرو، صورتجلسه تنظیم و محموله برای طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.
خزاییپول ادامه داد: در عملیات دیگری نیز نیروهای یگان حفاظت با همکاری جانشین یگان حفاظت اداره کل و مأموران حفاظتی، یک محموله چوب قاچاق از گونه راش را در منطقه آبپری شهرستان رویان شناسایی و خودروی حامل آن را توقیف کردند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-نوشهر با بیان اینکه برای متخلفان در هر دو پرونده، پرونده قضایی تشکیل شده است، تصریح کرد: برخورد با قاچاق چوب، قطع غیرمجاز درختان و هرگونه تعرض به عرصههای منابع طبیعی با جدیت در دستور کار این اداره کل قرار دارد.
وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از جنگلهای هیرکانی، از شهروندان، بهرهبرداران و دوستداران محیطزیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در عرصههای منابع طبیعی، موضوع را از طریق سامانههای ۱۳۹ و ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.
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