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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳

اعلام آمادگی روسیه برای میانجی‌گری بین ایران و آمریکا

اعلام آمادگی روسیه برای میانجی‌گری بین ایران و آمریکا

سخنگوی کرملین از آمادگی مسکو برای میانجی‌گری بین ایران و آمریکا در صورت درخواست دو طرف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،‌ سخنگوی کرملین بار دیگر اعلام کرد که اگر ایران و آمریکا درخواست کنند، روسیه آماده است میان دو کشور نقش میانجی را ایفا کند.

«دیمیتری پسکوف» در مصاحبه با الجزیره تأکید کرد که روسیه برای هرگونه اقدامی با هدف جلوگیری از وقوع سناریوی نظامی در منطقه خلیج فارس آمادگی دارد.

سخنگوی کرملین همچنین گفت که «اگر مشکل بر سر اورانیوم غنی‌ سازی شده است، روسیه آماده است آن را به خاک خود منتقل کند».

این مقام ارشد روس خاطرنشان کرد که موضوع ایران همواره در تماس‌های مسکو با واشنگتن و در چارچوب تبادل دیدگاه‌ها مطرح شده است.

کد مطلب 6993726

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