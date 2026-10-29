اسد بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آیین اختتامیه دومین جشنواره انتخاب دانش‌آموز کتابیار برتر آذربایجان‌شرقی با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، تقویت ارتباط میان مدرسه و کتابخانه و قدردانی از فعالیت‌های فرهنگی دانش‌آموزان، ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه در تالار معلم تبریز برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این جشنواره با همکاری اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی و اداره‌کل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌شرقی برگزار می‌شود، افزود: دانش‌آموزان کتابیار با مشارکت در برنامه‌های کتاب‌محور مدارس، در معرفی کتاب‌های مفید، تشویق همسالان به مطالعه و آشنایی دانش‌آموزان با ظرفیت‌های کتابخانه‌های عمومی نقش‌آفرینی می‌کنند.

بابایی معرفی کتاب در برنامه‌های صبحگاهی مدارس، اطلاع‌رسانی درباره برنامه‌ها و مسابقات کتاب‌خوانی، آشنا کردن دانش‌آموزان با کتابخانه‌های عمومی و خدمات آن‌ها و مشارکت در اجرای فعالیت‌های فرهنگی را از جمله محورهای فعالیت کتابیاران برشمرد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی تولید محتوای متنی و چندرسانه‌ای با موضوع کتاب و کتاب‌خوانی را از دیگر زمینه‌های فعالیت دانش‌آموزان در این جشنواره عنوان کرد و گفت: تجلیل از دانش‌آموزان برگزیده، فرصتی برای معرفی فعالیت‌های آنان و توجه بیشتر به ظرفیت مدارس در ترویج فرهنگ مطالعه است.