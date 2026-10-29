به گزارش خبرنگار مهر، سردار پیمان لطیفی، بعد از ظهر پنجشنبه،در جمع خبرنگاران، از دستگیری سارق سابقه‌دار اماکن خصوصی و مشاعات در پاکدشت خبر داد و گفت: این متهم پس از شناسایی توسط کارآگاهان پلیس آگاهی، با هماهنگی مقام قضایی در منطقه تهرانپارس دستگیر شد.

وی با اشاره به آغاز تحقیقات پس از گزارش چند فقره سرقت اظهار کرد: در پی وقوع سرقت‌هایی از اماکن خصوصی و مشاعات در پاکدشت، پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

لطیفی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی موفق شدند هویت متهم را شناسایی کنند و پس از هماهنگی با مقام قضایی، وی را در منطقه تهرانپارس دستگیر کنند.

جانشین فرمانده انتظامی شرق استان تهران ادامه داد: متهم در بازجویی‌های اولیه به هشت فقره سرقت اعتراف کرد و پس از دعوت از شکات و مواجهه حضوری، برای جبران خسارت واردشده به مالباختگان اعلام آمادگی کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این سارق با دستور مقام قضایی روانه زندان شد.