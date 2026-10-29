به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین محمدی بعدازظهر پنجشنبه در نشست شورای قضایی استان مرکزی اظهار کرد: تهیه اسناد تکبرگی اراضی ملی این استان در راستای سیاست‌های کلان نظام، اهداف کلی سند چشمانداز افق ۱۴۰۴ و قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اجرا شده و نقش بسزایی در صیانت از انفال و بیت‌المال دارد.

وی با اشاره به ۲ میلیون هکتار از اراضی ملی استان مرکزی سند تک‌برگ گرفت، افزود: این اداره‌کل در اجرای پروژه کاداستر از نظر کیفیت در میان سه استان برتر کشور شناخته می‌شود.



محمدی ادامه داد: در این راستا سه هزار و ۵۰۰ پلاک استان پیش از صدور اسناد، طی یک حرکت جهادی توسط همکاران با دقت بالا اصلاح هندسی شد و مرز اراضی ملی و انفال به‌طور دقیق از اراضی مستثنیات و اراضی اشخاص تفکیک و مشخص شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی اهداف تهیه نقشه کاداستر اراضی ملی را تثبیت مالکیت دولت، تقویت مدیریت و نظارت بر اراضی، پاسخگویی به استعلامات ادارات و سازمانها، شناسایی و برخورد قانونی با متجاوزان به اراضی ملی و دولتی، جلوگیری از زمینخواری، ایجاد پایگاه واحد اطلاعاتی، توسعه مدیریت علمی و فنی پایش منابع طبیعی، تولید اطلاعات منسجم آماری، ایجاد زیرساختهای آمایش سرزمین و تضمین سرمایهگذاری در اراضی ملی عنوان کرد.