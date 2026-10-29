به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محسن طاهری ظهر پنجشنبه در نشست تخصصی امنیت مردم پایه با اشاره به آیه ۸۲ سوره انعام، ایمان حقیقی و توحیدی را زمینه‌ساز امنیت و هدایت دانست و اظهار کرد: امنیتی که در آموزه‌های قرآنی مورد تأکید قرار گرفته، مفهومی گسترده دارد و نمی‌توان آن را صرفاً به امنیت جانی یا مصونیت از تهدیدهای نظامی محدود کرد.

وی با بیان اینکه دور شدن از ایمان توحیدی و گرفتار شدن در انحرافات اعتقادی و عملی می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات جوامع شود، افزود: یکی از مهم‌ترین زمینه‌های انحراف در امت‌های گذشته، کنار گذاشتن احکام الهی و جایگزین کردن خواسته‌ها و تشخیص‌های شخصی به جای قوانین الهی بوده است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: گاهی با توجیهاتی مانند تغییر شرایط جامعه، پیشرفت علم یا نامتناسب دانستن احکام الهی با مقتضیات روز، تلاش می‌شود برخی احکام کنار گذاشته شوند؛ در حالی که چنین رویکردی از منظر دینی، انحراف از مسیر الهی به شمار می‌رود.

بعثت مردم، عامل تداوم مسیر انقلاب اسلامی

طاهری با اشاره به روند شکل‌گیری و استمرار انقلاب اسلامی، نقش مردم را در پیشبرد این نهضت تعیین‌کننده دانست و اظهار کرد: نهضتی که امام خمینی(ره) پایه‌گذاری کرد، با حضور و همراهی مردم استمرار یافت و توانست پیام خود را به نقاط مختلف جهان منتقل کند.

وی با بیان اینکه حضور مردم در مقاطع مختلف می‌تواند شدت و ضعف داشته باشد، خاطرنشان کرد: جامعه زمانی می‌تواند مسیر یک نهضت را ادامه دهد که مردم نیز در کنار رهبران و مسئولان، مسئولیت خود را بشناسند و در صحنه حضور داشته باشند.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به شرایط کشور پس از شهادت رهبر پیشین جمهوری اسلامی، نقش مردم در حفظ انسجام و اقتدار کشور را مورد توجه قرار داد و گفت: حضور مردم در آن مقطع حساس، مانع از آن شد که خلأ ناشی از فقدان رهبر، زمینه آسیب جدی به کشور را فراهم کند.

طاهری با اشاره به پیامی از رهبر جمهوری اسلامی در ۲۱ اسفند سال گذشته، یادآور شد: در این پیام بر نقش مردم در هدایت کشور و تضمین اقتدار آن در دوره فقدان رهبری تأکید شده بود؛ موضوعی که اهمیت حضور و آمادگی جامعه را در شرایط حساس نشان می‌دهد.

آمادگی برای سناریوهای احتمالی دشمن ضروری است

وی با تأکید بر اینکه کشور در شرایط حساسی قرار دارد، نسبت به ضرورت آمادگی در برابر تهدیدهای احتمالی دشمن هشدار داد و گفت: دشمن ممکن است در آینده نیز برای ضربه زدن به کشور اقدام کند؛ از این رو، جامعه باید آمادگی لازم را برای مواجهه با شرایط مختلف داشته باشد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تجربه تاریخی جنگ احد، اظهار کرد: در آن جنگ، انتشار خبر شهادت پیامبر اسلام(ص) موجب شد گروهی از مسلمانان دچار تردید و عقب‌نشینی شوند؛ در حالی که انتظار می‌رفت حتی در صورت فقدان پیامبر نیز مسیر دفاع از دین و آرمان‌های اسلامی ادامه یابد.

طاهری با استناد به این تجربه تاریخی، بر ضرورت تقویت مسئولیت‌پذیری و آمادگی مردم در شرایط دشوار تأکید کرد و افزود: جامعه نباید استمرار مسیر خود را تنها به حضور یک فرد وابسته بداند، بلکه باید به سطحی از آمادگی و مسئولیت‌پذیری برسد که بتواند در شرایط بحرانی نیز وظایف خود را دنبال کند.

وی با طرح احتمال انتشار شایعات درباره وضعیت رهبری در شرایط جنگی، خاطرنشان کرد: ممکن است دشمن در یک درگیری احتمالی، با انتشار اخبار نادرست و شایعات، درصدد ایجاد نگرانی و تضعیف روحیه جامعه باشد؛ بنابراین، مردم باید برای مواجهه با چنین سناریوهایی آمادگی داشته باشند و اجازه ندهند عملیات روانی دشمن به انسجام کشور آسیب برساند.

امنیت کشور تنها با عملکرد مسئولان تأمین نمی‌شود

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه امنیت پایدار صرفاً با اتکا به مسئولان، قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح تحقق نمی‌یابد، گفت: مردم باید در کنار مجموعه حاکمیت نقش‌آفرینی کنند و همان‌گونه که حضور آنان تاکنون در پیشبرد نظام مؤثر بوده است، تداوم این مسیر نیز به مشارکت و آمادگی جامعه نیاز دارد.

وی با بیان اینکه مفهوم امنیت باید در همه ابعاد زندگی مردم مورد توجه قرار گیرد، افزود: امنیت اقتصادی، معیشتی، غذایی، فرهنگی، سیاسی و مدیریتی، در کنار امنیت جانی، از مؤلفه‌های مهم امنیت جامعه هستند و تحقق آن‌ها نیازمند همکاری مردم و مسئولان است.

طاهری خاطرنشان کرد: در شرایطی که تهدیدهای دشمن ابعاد مختلفی دارد، نمی‌توان مسئولیت حفظ امنیت و اقتدار کشور را تنها بر دوش دستگاه‌های رسمی گذاشت؛ بلکه باید زمینه حضور مؤثر مردم و تقویت مسئولیت اجتماعی آنان فراهم شود.

نخبگان در تبدیل ضرورت آمادگی عمومی به گفتمان اجتماعی مسئول‌اند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور علما، استادان حوزه و دانشگاه و نخبگان در این نشست، نقش این گروه‌ها را در تبیین مسائل راهبردی جامعه مهم دانست و اظهار کرد: چنین نشست‌هایی نباید صرفاً به بیان دیدگاه‌ها و افزایش آگاهی حاضران محدود شود، بلکه باید زمینه‌ای برای ایفای مسئولیت اجتماعی نخبگان فراهم کند.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: بسیاری از حاضران در این جمع از امکان اثرگذاری بر افکار عمومی برخوردارند و می‌توانند از طریق رسانه‌ها، قلم و تریبون‌های خود، موضوعات مطرح‌شده را به سطح جامعه منتقل کنند.

طاهری با تأکید بر ضرورت گفتمان‌سازی درباره نقش مردم در حفظ امنیت و اقتدار کشور، اظهار کرد: نخبگان باید این مباحث را در جامعه گسترش دهند و زمینه مطالبه‌گری از نهادهایی را فراهم کنند که می‌توانند در تقویت آمادگی عمومی و تحقق امنیت پایدار نقش داشته باشند.