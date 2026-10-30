کشف ۱۰۱ کیلوگرم مواد افیونی در زابل

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی جوکار صبح جمعه در جمع خبرنگاران گفت:ماموران پلیس زابل دراجرای وظایف ذاتی خود و کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک و دستور ایستاد صادر می کنند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: راننده خودرو به محض مشاهده ماموران بدون توجه به هشدار پلیس به سرعت خود افزوده و قصد متواری شدن از محل را داشت که با هوشیاری پلیس خودرو متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۴۹ کیلوگرم تریاک، ۳۸ کیلوگرم حشیش و ۱۴ کیلوگرم هروئین کشف شد.

سردار جوکارخاطر نشان کرد: در این رابطه یک سوداگر مرگ نیز دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.