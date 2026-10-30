به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم فتاح‌دماوندی، در از خطبه های نماز جمعه دماوند، با اشاره به سالروز شهادت محمدحسین فهمیده و روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی، بر ضرورت نقش‌آفرینی نسل جوان در عرصه‌های مختلف کشور تأکید کرد و گفت: نوجوانان ایران می‌توانند در حوزه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و دینی مسئولیت‌های مهمی بر عهده بگیرند.

وی با گرامیداشت یاد شهید محمدحسین فهمیده اظهار کرد: ایمان و اعتقاد به اسلام و انقلاب، اراده راسخ، شناخت شرایط حساس کشور و درک مسئولیت‌ها از ویژگی‌هایی بود که این نوجوان را به الگویی برای نسل جوان تبدیل کرد.

امام جمعه دماوند با اشاره به ضرورت توجه نوجوانان به نیازهای کشور افزود: شرایط مختلف، مسئولیت‌های متفاوتی را پیش روی نسل جوان قرار می‌دهد؛ گاهی کشور به دفاع نیاز دارد و گاهی پیشرفت علمی و پژوهشی اولویت پیدا می‌کند. در هر دو عرصه، جوانان می‌توانند با احساس مسئولیت در مسیر خدمت به مردم گام بردارند.

فتاح‌دماوندی با تأکید بر نقش تلاش علمی و اخلاقی در ساخت آینده کشور تصریح کرد: نوجوانان باید با امید به آینده و تقویت توانمندی‌های خود برای پیشرفت ایران تلاش کنند و دانش‌آموزان و دانشجویان بسیجی نیز نیازهای کشور را بشناسند و برای حل مشکلات آن اقدام کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مناسبت‌های ۱۳ آبان، این روز را یادآور رویدادهایی از جمله آغاز تبعید امام خمینی(ره)، کشته‌شدن دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ دانست و اظهار کرد: این مناسبت‌ها در تاریخ معاصر ایران با موضوع استقلال‌خواهی و مقابله با مداخلات آمریکا پیوند خورده‌اند.

امام جمعه دماوند با اشاره به تحولات تاریخی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، مدعی شد که دولت آمریکا طی دهه‌های گذشته در رویدادهایی از جمله تحولات سیاسی ایران، تحریم‌های اقتصادی و فشارهای بین‌المللی علیه کشور نقش داشته است.

فتاح‌دماوندی همچنین به برخی اقدامات و رویدادهای مورد اشاره خود در دهه‌های گذشته، از جمله حمله نظامی آمریکا به طبس، کودتای نوژه، حمایت از عراق در جنگ تحمیلی، سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران و تحریم‌های اقتصادی و دارویی اشاره کرد و این موارد را بخشی از اقدامات خصمانه واشنگتن علیه ایران دانست.

وی با اشاره به جنگ جاری در سال ۱۴۰۵ و تنش‌ها بر سر تنگه هرمز، مواضعی تهدیدآمیز درباره واکنش ایران به هرگونه حمله احتمالی مطرح کرد و گفت: در صورت حمله مجدد به ایران، منافع و زیرساخت‌های آمریکا و متحدانش در منطقه با پاسخ مواجه خواهد شد.

امام جمعه دماوند همچنین با تأکید بر اهمیت تنگه هرمز در معادلات اقتصادی و انرژی جهان، درباره محدودیت عبور کشتی‌ها از این آبراه و پیامدهای اقتصادی آن برای کشورهای مختلف سخن گفت و مدعی شد که تحولات این منطقه بر قیمت انرژی و شرایط اقتصادی آمریکا تأثیر گذاشته است.

فتاح‌دماوندی در ادامه با اشاره به اظهارات منتسب به برخی مقام‌های پیشین آمریکا درباره جنگ با ایران، سیاست‌های دولت این کشور را مورد انتقاد قرار داد و حمایت واشنگتن از رژیم صهیونیستی را از عوامل تداوم تنش‌ها در منطقه عنوان کرد.

وی با استناد به آیات قرآن، مقابله با آنچه طاغوت و سلطه‌جویی خواند را از وظایف دینی مسلمانان دانست و در عین حال بر ضرورت اتکای ملت ایران به ایمان، مقاومت و همبستگی تأکید کرد.

امام جمعه دماوند در پایان، اتحاد مردم و مسئولان را عاملی مؤثر در مقابله با تهدیدهای خارجی دانست و خاطرنشان کرد: حفظ انسجام ملی از مطالبات مطرح‌شده در سخنان رهبری است و همه باید برای تقویت وحدت و همبستگی در کشور تلاش کنند.