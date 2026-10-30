جلیلی: آمریکا در برابر ایران دچار سرگردانی راهبردی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جلیل جلیلی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهر با اشاره به تحولات منطقه‌ای و مواضع اخیر مقام‌های آمریکایی درباره جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: اظهارات متفاوت و گاه متناقض مسئولان آمریکایی درباره احتمال آغاز مجدد درگیری، مذاکره و پرهیز از جنگ نشان می‌دهد واشنگتن هنوز به جمع‌بندی مشخصی درباره نحوه مواجهه با ایران نرسیده است.

وی با بیان اینکه گاهی مقام‌های آمریکایی از احتمال حمله نظامی در روزهای آینده سخن می‌گویند و در مقابل، رئیس‌جمهور این کشور اعلام می‌کند از چنین موضوعی اطلاعی ندارد، افزود: در برخی اظهارنظرها بر مذاکره و جلوگیری از جنگ تأکید می‌شود و هم‌زمان تهدید نظامی همچنان به‌عنوان یک گزینه مطرح است.

امام جمعه اهر با اشاره به عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری دولت آمریکا خاطرنشان کرد: ملاحظات سیاسی داخلی، انتخابات میان‌دوره‌ای، هزینه‌های اقتصادی جنگ و نگرانی از پیامدهای منطقه‌ای هرگونه درگیری جدید، بر محاسبات واشنگتن تأثیر گذاشته و تصمیم‌گیری این کشور درباره ایران را با پیچیدگی مواجه کرده است.

مخالفت منطقه‌ای و اروپایی با گسترش درگیری

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر با اشاره به مواضع برخی کشورهای منطقه و اروپا درباره تحولات خاورمیانه گفت: در نشست استانبول با حضور وزیران امور خارجه هشت کشور منطقه‌ای و اروپایی، بر ضرورت استفاده از دیپلماسی و جلوگیری از تشدید تنش‌ها تأکید شد.

جلیلی با اشاره به هشدار مقام‌های ترکیه و برخی کشورهای اروپایی درباره پیامدهای حمله مجدد به ایران، تصریح کرد: بسیاری از دولت‌ها گسترش درگیری را به زیان امنیت و اقتصاد منطقه می‌دانند و تمایلی ندارند هزینه‌های یک ماجراجویی نظامی جدید را بپردازند.

وی در عین حال تأکید کرد: نباید مواضع این کشورها را به معنای همراهی کامل با جمهوری اسلامی ایران تلقی کرد؛ زیرا هر کشور بر اساس منافع و محاسبات خود تصمیم می‌گیرد، اما مخالفت با گسترش جنگ و نگرانی از پیامدهای آن، در مواضع بسیاری از دولت‌ها قابل مشاهده است.

اقتدار بازدارنده ایران و اهمیت راهبردی تنگه هرمز

امام جمعه اهر با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدهای خارجی از راهبرد مشخصی برخوردار است، اظهار کرد: دفاع از استقلال و حاکمیت ملی و پاسخ قاطع به هرگونه تجاوز، از اصول ثابت سیاست جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه امنیت منطقه نمی‌تواند یک‌طرفه تعریف شود، افزود: نمی‌توان از دیگر کشورها انتظار داشت امنیت را رعایت کنند، اما هم‌زمان زمینه تهدید و تعرض به امنیت ملت ایران را فراهم ساخت.

جلیلی اقتدار دفاعی و دریایی کشور را بخشی از ظرفیت بازدارندگی جمهوری اسلامی دانست و گفت: توانمندی‌های دفاعی ایران باید در خدمت حفاظت از حاکمیت ملی و جلوگیری از تحمیل اراده قدرت‌های فرامنطقه‌ای باشد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز، اظهار کرد: تنگه هرمز در اختیار رزمندگان اسلام قرار دارد و گلوی نوسان اقتصادی دنیا در دستان ایران قدرتمند است؛ از این رو، جایگاه راهبردی این آبراه و اقتدار دریایی کشور از مؤلفه‌های مهم بازدارندگی جمهوری اسلامی در برابر تهدیدهای دشمن به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد: امنیت و ثبات منطقه باید بر پایه احترام به استقلال و حاکمیت کشورها شکل بگیرد و هیچ قدرتی نباید تصور کند می‌تواند امنیت دیگران را نادیده بگیرد و در عین حال انتظار برخورداری از امنیت پایدار داشته باشد.

شهید فهمیده؛ الگوی ایمان و مسئولیت‌پذیری نوجوانان

امام جمعه اهر در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با گرامیداشت سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده و روز بسیج دانش‌آموزی، این شهید نوجوان را الگویی از ایمان، بصیرت و احساس مسئولیت برای نسل جوان دانست.

جلیلی اظهار کرد: شهید فهمیده نشان داد بزرگی انسان به سن و سال نیست، بلکه ایمان، بصیرت و مسئولیت‌پذیری است که به شخصیت انسان ارزش می‌بخشد.

وی با اشاره به فداکاری این نوجوان در دوران دفاع مقدس، افزود: شهید فهمیده در یکی از حساس‌ترین مقاطع دفاع از میهن، مسئولیت خود را شناخت و با ایثار و فداکاری نامش را در تاریخ ملت ایران ماندگار کرد.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به دانشجویان کشور خاطرنشان کرد: عزم و اراده جوانان برای ساختن آینده، رشته اتصال و هم‌عهدی میان رهبری و نسل جوان است و جوانان باید خود را به سلاح علم، ایمان، تهذیب نفس و تلاش مضاعف مجهز کنند.

وی ادامه داد: اگر شهید فهمیده با فداکاری از میهن دفاع کرد، نسل امروز نیز باید با علم و ایمان در مسیر ساختن آینده ایران گام بردارد. دانش‌آموزان بسیجی علاوه بر پاسداری از ارزش‌ها، باید در عرصه علم و پیشرفت پیشگام باشند و نسبت به مسائل و نیازهای جامعه احساس مسئولیت کنند.

کفر به طاغوت؛ نخستین گام در مسیر ایمان حقیقی

جلیلی در خطبه نخست نماز جمعه با اشاره به آیه شریفه «فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَی لَا انْفِصَامَ لَهَا» اظهار کرد: مسیر رشد و تعالی انسان تنها با ایمان به خدا آغاز نمی‌شود، بلکه رهایی از بندگی طاغوت و سپس ایمان به خداوند، زمینه دستیابی به حقیقت بندگی را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه انسان تا زمانی که از سلطه غیر خدا آزاد نشود، نمی‌تواند حقیقت بندگی پروردگار را به‌درستی درک کند، افزود: طاغوت تنها به بت‌های سنگی و چوبی محدود نیست، بلکه هر قدرت، جریان یا تفکری که بخواهد انسان را از مسیر الهی خارج کند و خود را جایگزین حق و حقیقت قرار دهد، در این مفهوم قرار می‌گیرد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر با اشاره به جلوه‌های اجتماعی طاغوت تصریح کرد: قدرتی که برای ملت‌ها تعیین تکلیف می‌کند، جریانی که استقلال و آزادی انسان‌ها را نادیده می‌گیرد و جامعه را به پذیرش سلطه و ذلت وادار می‌سازد، از مصادیق طاغوت است.

طاغوت درونی؛ ترس و خودباختگی در برابر بیگانگان

امام جمعه اهر با تأکید بر اینکه طاغوت تنها در محیط بیرونی و ساختارهای قدرت ظهور نمی‌کند، گفت: گاهی انسان در درون خود نیز با طاغوت مواجه است؛ ترس، خودباختگی، شیفتگی به قدرت و احساس حقارت در برابر بیگانگان از جمله جلوه‌های این وضعیت است.

جلیلی با استناد به فرمایش امیرالمؤمنین(ع) مبنی بر اینکه «لَا تَکُنْ عَبْدَ غَیْرِکَ وَقَدْ جَعَلَکَ اللَّهُ حُرًّا»، اظهار کرد: انسان نباید بنده دیگری باشد، در حالی که خداوند او را آزاد آفریده است؛ این سخن بیانگر پیوند عمیق تقوا، آزادگی و رهایی از سلطه غیر خداست.

وی افزود: انسان باتقوا تنها در برابر خداوند احساس بندگی می‌کند و به همین دلیل در برابر قدرت‌های غیرالهی دچار خودباختگی و احساس حقارت نمی‌شود.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه دینداری را نباید صرفاً به انجام عبادات فردی محدود کرد، تصریح کرد: ایمان واقعی در عرصه اجتماعی نیز خود را نشان می‌دهد. ممکن است فردی اهل نماز و روزه باشد، اما در مواجهه با ظلم، استکبار و سلطه دچار ترس و مرعوبیت شود.

جلیلی در پایان تأکید کرد: جامعه ایمانی جامعه‌ای است که حق را با قدرت نمی‌سنجد، بلکه قدرت را با معیار حق ارزیابی می‌کند؛ زیرا معیار مؤمن، حق و رضایت خداوند است.