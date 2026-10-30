حجت‌الاسلام میکائیل محمدپور رئیس تبلیغات اسلامی بابلسر در گفت‌وگو با خبرنگار ما، با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد اظهار کرد: امروز نوجوانان ما در عرصه رسانه و جهاد تبیین حضور پیدا کرده‌اند و لازم است در میدان روایت صحیح و روایت اول، مشارکت جدی و اثرگذار داشته باشند.

وی افزود: نوجوانان باید میدان‌داران عرصه تبیین باشند تا ضمن ایجاد فهم مشترک در جامعه نوجوانان، در برابر موضوعات و شبهاتی که مطرح می‌شود، از آگاهی، شناخت و قدرت تحلیل کافی برخوردار شوند.

محمدپور با اشاره به برگزاری برنامه بیعت با رهبر انقلاب در حاشیه این رویداد تصریح کرد: یکی دیگر از بخش‌های این برنامه، تجدید بیعت نوجوانان با رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، است.

وی با بیان اینکه این رویداد به‌صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود، گفت: در استان مازندران نیز مجموعه‌های فعال نوجوانی به‌صورت همزمان در حال کنشگری و فعالیت هستند.

حجت‌الاسلام محمدپور در پایان، آموزش، حمایت و در نظر گرفتن مؤلفه‌های تشویقی را از محورهای اصلی این برنامه برشمرد و خاطرنشان کرد: این رویداد مقدمه‌ای برای فعالیت‌های گسترده‌تر در حوزه نوجوانان است و تلاش خواهیم کرد در ادامه مسیر نیز در کنار آنان باشیم و زمینه رشد، توانمندسازی و حضور مؤثرشان در عرصه‌های مختلف را فراهم کنیم.