به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته یزد، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: خداوند در قرآن کریم انسان را به تقوا دعوت کرده و راه رسیدن به کمال را پیش روی او قرار داده است؛ چراکه هدف از آفرینش انسان، رسیدن به قرب الهی است.

وی افزود: هر عملی که انسان را از مسیر خداوند دور کند، در مسیر گناه قرار می‌گیرد و در مقابل، هر رفتاری که زمینه نزدیکی به خدا، خوبی‌ها و عزت را فراهم کند، ارزشمند است. بنابراین باید با شناخت حلال و حرام الهی، رضایت خداوند را در رفتار و تصمیم‌های خود ملاک قرار دهیم.

استقامت در برابر دشمن؛ تکلیف فردی و جمعی مؤمنان

امام جمعه یزد با اشاره به آیه «وَلَا تَهِنُوا فِی ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ» بر ضرورت حفظ پایداری در برابر دشمن تأکید کرد و گفت: این آیه به مؤمنان سفارش می‌کند که در پیگیری و مقابله با دشمن سست نشوند؛ حتی اگر در این مسیر با سختی و آسیب روبه‌رو شوند، باید بدانند دشمن نیز با مشکلات و دشواری‌هایی مواجه است.

وی با اشاره به تفاوت تکیه‌گاه ملت ایران با دشمنان افزود: دشمنان به ابزارهای نظامی، توپ، تانک، هواپیما و تجهیزات خود تکیه می‌کنند، اما ملت ایران به خداوندی امید دارد که قدرت مطلق جهان است. بنابراین نباید در مسیر مقابله با دشمن دچار سستی شویم؛ زیرا پشتوانه ما قدرت الهی و یاری خداوند است.

ناصری با اشاره به اهمیت استقامت در آموزه‌های قرآنی و آیه «فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَکَ» اظهار کرد: خداوند در این آیه پیامبر اکرم (ص) و کسانی را که همراه ایشان هستند، به استقامت سفارش می‌کند؛ استقامتی که باید دقیقاً در چارچوب فرمان الهی باشد، نه بر اساس خواسته‌های شخصی، هوای نفس یا مصلحت‌اندیشی‌های فردی.

وی ادامه داد: این آیه هم بر استقامت فردی و هم بر پایداری جمعی تأکید دارد؛ یعنی پیامبر (ص) باید در مسیر فرمان خدا بایستد و کسانی هم که با ایشان همراه هستند، باید همین مسیر را دنبال کنند. بنابراین استقامت جمعی نیز باید بر اساس دستور خداوند شکل بگیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد با اشاره به عبارت «وَلَا تَطْغَوْا» تصریح کرد: استقامت نباید با طغیان، زیاده‌روی، خودسری و خروج از مسیر الهی همراه شود. مؤمنان باید در مسیر حق ثابت‌قدم باشند، از حدود الهی عبور نکنند و نسبت به دیگران رفتار نادرست و آزاردهنده نداشته باشند.

وی با بیان اینکه خداوند بر تمام اعمال انسان‌ها آگاه است، افزود: در ادامه آیه تأکید شده است که خداوند به آنچه انجام می‌دهید بیناست؛ بنابراین باید بدانیم که تلاش‌ها، ایستادگی‌ها و حتی حضور و همراهی مردم در صحنه‌ها از نگاه خداوند پنهان نمی‌ماند.

ناصری با اشاره به حضور مردم در اجتماعات و برنامه‌های مختلف گفت: هنگامی که افراد ساعت‌ها در خیابان حضور پیدا می‌کنند، پرچم به دست می‌گیرند و در برنامه‌ها و مراسم شرکت می‌کنند، خداوند این تلاش‌ها را می‌بیند؛ البته مهم آن است که این اقدامات با نیت الهی و در مسیر فرمان خداوند باشد.

وعده الهی به پایداری‌کنندگان؛ پیروزی در سایه مقاومت

امام جمعه یزد با اشاره به آیه «إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا» اظهار کرد: کسانی که پروردگار خود را خداوند می‌دانند و در این مسیر استقامت می‌کنند، نباید از آینده بیم و هراس داشته باشند؛ چراکه وعده الهی درباره یاری و حمایت از بندگان ثابت‌قدم، وعده‌ای قطعی است.

وی افزود: در آیات قرآن، استقامت در مسیر الهی با دریافت پاداش و نعمت‌های خداوند همراه دانسته شده است و این وعده‌ها نباید صرفاً در حد شعار تلقی شود؛ بلکه مؤمنان باید به وعده‌های الهی باور داشته باشند و بر اساس آن حرکت کنند.

ناصری با اشاره به توصیه پیامبر اکرم (ص) به امیرالمؤمنین علی (ع) مبنی بر اینکه «قُلْ رَبِّیَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ» گفت: پیام این سفارش آن است که انسان خداوند را پروردگار خود بداند و سپس بر این اعتقاد و مسیر بایستد.

وی با یادآوری نمونه‌هایی از استقامت مسلمانان در صدر اسلام، از جمله جنگ خندق و محاصره شعب ابی‌طالب، تصریح کرد: در جنگ خندق، دشمنان و گروه‌های مختلف علیه مسلمانان متحد شدند، اما امیرالمؤمنین (ع) با ایستادگی در برابر عمرو بن عبدود، زمینه رفع تهدید از مسلمانان را فراهم کرد.

امام جمعه یزد ادامه داد: مسلمانان در دوران محاصره شعب ابی‌طالب نیز با کمبود غذا و امکانات روبه‌رو بودند و حضرت خدیجه (س) برای رساندن آذوقه به محاصره‌شدگان تلاش می‌کرد؛ با این وجود، پیامبر اکرم (ص) و همراهان ایشان در برابر فشارها ایستادگی کردند.

وی با اشاره به مقاومت امام خمینی (ره) و مردم در دوران مبارزه با رژیم پهلوی خاطرنشان کرد: استقامت و پایداری در طول تاریخ، از صدر اسلام تا دوران انقلاب اسلامی، همواره زمینه‌ساز عبور از مشکلات و دستیابی به پیروزی بوده است.

۱۳ آبان؛ تبعید امام خمینی (ره) و ایستادگی در برابر سلطه آمریکا

ناصری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مناسبت ۱۳ آبان و تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه، اظهار کرد: امام راحل از سال‌های ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ تا پیروزی انقلاب اسلامی با آگاهی، هوشمندی و پایداری در برابر سیاست‌های دشمن ایستادند و اجازه ندادند خواسته‌های سلطه‌جویانه آمریکا بدون مخالفت و روشنگری دنبال شود.

وی با اشاره به مخالفت امام خمینی (ره) با قانون کاپیتولاسیون افزود: این قانون در دوران رژیم پهلوی به آمریکایی‌ها و مستشاران آنان امتیاز مصونیت قضایی می‌داد و زمینه دخالت و برخورداری آنان از امتیازات ویژه در کشور را فراهم می‌کرد؛ امام راحل در برابر این اقدام ایستادند و با موضع‌گیری خود، ماهیت این سیاست را برای مردم آشکار کردند.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد با اشاره به تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه گفت: حضور و مبارزه امام در ادامه مسیر، از جمله در نجف، زمینه‌ساز گسترش نهضت و تداوم مبارزه با رژیم طاغوت شد و سرانجام با هدایت و روشنگری ایشان، انقلاب اسلامی به پیروزی رسید.

وی با تأکید بر نقش دانش‌آموزان در حفظ و تداوم ارزش‌های انقلاب اسلامی خطاب به مسئولان آموزش‌وپرورش تصریح کرد: باید برای آشنایی نسل نوجوان با تاریخ انقلاب، آرمان‌های امام راحل و واقعیت‌های مبارزه با رژیم طاغوت برنامه‌ریزی شود و دانش‌آموزان از بصیرت و شناخت کافی برخوردار شوند.

ناصری افزود: لازم است آموزش‌وپرورش زمینه‌ای فراهم کند تا دانش‌آموزان در برابر مطالب و جریان‌های انحرافی فضای مجازی آگاهی و قدرت تشخیص داشته باشند و با شناخت درست، تحت تأثیر تبلیغات نادرست قرار نگیرند.

وی با اشاره به آیه «وَلَا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا» گفت: قرآن کریم به مسلمانان سفارش می‌کند که به ستمگران تکیه نکنند و در برابر آنان سر فرود نیاورند؛ چراکه همراهی و اتکا به ظالمان می‌تواند انسان را گرفتار پیامدهای ظلم آنان کند.

امام جمعه یزد با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه استکبارستیزی اظهار کرد: ملت ایران باید در برابر ظلم و زیاده‌خواهی دشمنان ایستادگی کند و اجازه ندهد سیاست‌های سلطه‌طلبانه بر سرنوشت کشور حاکم شود.

حمایت از نخبگان، تولید علم و خودکفایی در توصیه‌های رهبر انقلاب

ناصری در ادامه با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر به مسئولان، نخبگان، دانشمندان و دانشجویان گفت: حمایت از نخبگان، تقویت فعالیت‌های علمی، تولید علم، پشتیبانی از تولید داخلی و حرکت به سمت خودکفایی از محورهای مهمی است که در رهنمودهای رهبری مورد تأکید قرار گرفته است.

وی افزود: این توصیه‌ها ابعاد سیاسی، اقتصادی و علمی دارد و مسئولان و مجموعه‌های مرتبط باید برای تحقق آنها برنامه‌ریزی کنند؛ حمایت از نخبگان و فراهم کردن زمینه فعالیت و شکوفایی استعدادهای علمی نیز از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد با تأکید بر اهمیت تقویت توان اقتصادی کشور تصریح کرد: حمایت از تولید و خودکفایی باید در دستور کار باشد تا کشور بتواند با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، اقتدار اقتصادی خود را افزایش دهد.

وی یکی دیگر از محورهای مورد تأکید رهبر معظم انقلاب را حفظ و تقویت روابط با کشورهای همسایه دانست و گفت: نباید همسایگان را از دست بدهیم؛ باید ارتباط با آنها را گسترش دهیم و زمینه همکاری‌های اقتصادی را فراهم کنیم تا اقتدار اقتصادی کشورهای منطقه از نفوذ و سلطه آمریکا خارج شود.

مسئولان در کنار مردم باشند

ناصری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت همراهی مسئولان با مردم اظهار کرد: یکی از توصیه‌های مهم، حضور مسئولان در کنار مردم و یاری‌رساندن به آنان است؛ مسئولان باید در صحنه‌های مختلف همراه مردم باشند و برای تحقق اهداف کشور از ظرفیت و مشارکت عمومی استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه دشمنان به ابزارهای نظامی و قدرت‌های مادی خود تکیه دارند، افزود: ملت ایران از پشتوانه الهی برخوردار است و همین اتکا به خداوند، عامل مهمی برای حفظ امید و پایداری در برابر فشارهاست.

امام جمعه یزد در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و حضور مردم در عرصه‌های اجتماعی و مذهبی گفت: مردم باید در صحنه‌های مختلف حضور داشته باشند، مساجد را فعال و پررونق نگه دارند، با دعا و توکل به خداوند روحیه امید و مقاومت را حفظ کنند و در مسیر انقلاب و اهداف الهی ثابت‌قدم بمانند.

وی خاطرنشان کرد: با حفظ وحدت، استقامت و امید به عنایت الهی و با یاری امام زمان (عج)، می‌توان بر مشکلات غلبه کرد و به پیروزی دست یافت.