آغاز بارش باران در برخی مناطق مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ظهر جمعه آسمان مشهد ابری همراه با بارش پراکنده باران در پاره‌ای از مناطق گزارش شده است.

بر اساس تازه‌ترین داده‌های اداره‌کل هواشناسی خراسان رضوی، نقشه‌ها و مدل‌های همدیدی نشان‌دهنده ورود سامانه بارشی به استان است که طی ۲۴ ساعت آینده باعث ناپایداری‌های جوی، وزش باد شدید موقتی و در برخی نقاط بارش باران خواهد شد.

دمای هوا در مناطق سردسیر استان و ارتفاعات با کاهش محسوس همراه باشد. همچنین به شهروندان مشهدی و رانندگان محترم توصیه می‌شود با توجه به احتمال لغزندگی معابر در اثر نخستین بارش‌ها، نکات ایمنی رانندگی را رعایت کرده و از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.