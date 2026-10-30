جوان اولین فینالیست کشتی آزاد؛ نماینده ایران در یک قدمی طلا

به گزارش خبرنگار مهر، در اپامه مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان، احمد محمدنژاد جوان در وزن ۶۱ کیلوگرم در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف حریفی از قزاقستان رفت که در این مسابقه جوان با نتیجه پیروز ۳ بر یک پیروز میدان شد و به فینال صعود کرد.

جوان پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نیکیل از هند مبارزه کرد که این مسابقه با نتیجه ۱۰ بر صفر به سود جوان به پایان رسید.

وی در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف بریز حریف آمریکایی خود رفت که این مسابقه با نتیجه ۳ بر ۲ به سود جوان به پایان رسید و راهی نیمه نهایی شد.

نوروزاف دارنده مدال برنز جهان در گروه جوان قرار دارد.