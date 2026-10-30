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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۴۸

کشتی آزاد جهان- قزاقستان

سینا خلیلی هم حذف شد؛ دو اوتی برای کشتی آزاد ایران

سینا خلیلی هم حذف شد؛ دو اوتی برای کشتی آزاد ایران

سینا خلیلی از دور رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان حذف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات جهانی کشتی آزاد فهرمانی جهان در قزاقستان، در وزن ۷۰ کیلوگرم سینا خلیلی در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف اوچیر از مغولستان رفت که با نتیجه ۶ بر یک مغلوب حریف خود شد و باید منتظر حضور در شانس مجدد می ماند.

با شکست تولگا تومور اوچیر از مغولستان مقابل ابراهیم ابراهیموف از روسیه، سینا خلیلی از دور رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان حذف شد.

کد مطلب 6994451

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