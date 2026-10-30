سینا خلیلی هم حذف شد؛ دو اوتی برای کشتی آزاد ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات جهانی کشتی آزاد فهرمانی جهان در قزاقستان، در وزن ۷۰ کیلوگرم سینا خلیلی در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف اوچیر از مغولستان رفت که با نتیجه ۶ بر یک مغلوب حریف خود شد و باید منتظر حضور در شانس مجدد می ماند.



با شکست تولگا تومور اوچیر از مغولستان مقابل ابراهیم ابراهیموف از روسیه، سینا خلیلی از دور رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان حذف شد.