موانع تولید و پرورش میگو در هندیجان باید برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحیات مقدم عصر امروز جمعه در حاشیه جشنواره شکرگزاری و برداشت میگو در هندیجان، اظهار کرد: خداوند را شاکریم که امسال شاهد رشد ۲۳ درصدی برداشت میگو در این شهرستان هستیم و معتقدیم هرگونه کندی و تعلل در روند رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان باید رفع شود.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت جدی از سرمایه‌گذاران، افزود: راهبرد و سیاست اصلی ما تبدیل هندیجان به قطب آبزی‌پروری کشور است و تحقق این هدف نیازمند رفع موانع و تسهیل فرآیندهای تولید است.

نماینده مردم هندیجان در مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: تعامل سازنده میان ادارات مرتبط و بهره‌برداران این حوزه، زمینه توسعه اقتصاد دریامحور و رونق اشتغال را در منطقه فراهم می‌کند.