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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۴۷

موانع تولید و پرورش میگو در هندیجان باید برطرف شود

موانع تولید و پرورش میگو در هندیجان باید برطرف شود

هندیجان - نماینده ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس گفت: با توجه به رشد ۲۳ درصدی برداشت میگو در سال جاری، موانع پیش‌روی صنعت میگو در هندیجان باید برطرف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحیات مقدم عصر امروز جمعه در حاشیه جشنواره شکرگزاری و برداشت میگو در هندیجان، اظهار کرد: خداوند را شاکریم که امسال شاهد رشد ۲۳ درصدی برداشت میگو در این شهرستان هستیم و معتقدیم هرگونه کندی و تعلل در روند رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان باید رفع شود.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت جدی از سرمایه‌گذاران، افزود: راهبرد و سیاست اصلی ما تبدیل هندیجان به قطب آبزی‌پروری کشور است و تحقق این هدف نیازمند رفع موانع و تسهیل فرآیندهای تولید است.

نماینده مردم هندیجان در مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: تعامل سازنده میان ادارات مرتبط و بهره‌برداران این حوزه، زمینه توسعه اقتصاد دریامحور و رونق اشتغال را در منطقه فراهم می‌کند.

کد مطلب 6994559

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