آغاز حفاری چاه سیزدهم سکوی B فاز ۱۱ پارس جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل گروه پتروپارس، حمیدرضا ثقفی، مدیرعامل این گروه از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت، با اشاره به ادامه عملیات توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک پارس جنوبی گفت: حفاری چاه تکمیلی سیزدهم سکوی B با هدف حفظ تولید و کمک به جبران کمبود گاز کشور آغاز شده و دو حفره ابتدایی ۳۲ و ۲۴ اینچی آن به ترتیب تا عمق ۱۸۶ و ۹۳۳ متر طی ۱۵ روز حفاری شده است. در حال حاضر نیز عملیات حفاری حفره ۱۶ اینچی در عمق ۱۰۱۰ متری ادامه دارد.

مدیرعامل گروه پتروپارس با اشاره به تکمیل عملیات چاه دوازدهم این سکو تشریح کرد: این چاه با عمق بیش از ۴۴۰۰ متر و زاویه ۶۵ درجه حفاری شده و عملیات مشبک‌کاری آن در لایه‌های مخزنی K1، K2، K3 و K4 در دو مرحله (TCP) انجام پذیرفته است. با توجه به حساسیت این عملیات، جهت افزایش دقت در اجرای مشبک‌کاری، داده‌های پتروفیزیکی چاه‌های مجاور نیز مورد استفاده قرار گرفت.

حمیدرضا ثقفی ادامه داد: پس از انجام مشبک‌کاری، بیش از ۱۹۰ هزار گالن اسید کلریدریک ۳۲ درصد (HCl) همراه با افزایه‌های مرتبط طی ۲۰ مرحله به چاه تزریق شد. این عملیات در نخستین فرصت مناسب با توجه به شرایط آب‌وهوایی اجرا شد و برای توزیع یکنواخت اسید در سراسر محدوده مشبک‌کاری‌شده، به ویژه بخش‌های انتهایی چاه، استفاده از افزایه منحرف‌کننده اسید (VDA) متناسب با شرایط دما و فشار طراحی گردید.

در همین ارتباط، علی ندیران، مدیر طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در گروه پتروپارس، با اشاره به اهمیت تولید صیانتی در این فاز تصریح کرد: به دلیل موقعیت مرزی این فاز، اجرای دقیق عملیات تکمیل چاه و انتخاب روش مناسب جریان‌دهی و تمیزسازی پس از اسیدکاری مورد توجه قرار گرفت و رعایت الزامات ایمنی نیروهای مستقر بر روی دکل نیز از اولویت‌های اجرایی به شمار می‌رفت.

وی در خصوص مراحل پایانی تکمیل چاه دوازدهم توضیح داد: عملیات اتصال تجهیزات سرچاهی (Hook-Up) و اتصال چاه به خط جریان (Flowline) به انجام رسید و این چاه پس از گذراندن مراحل جریان‌دهی و تمیزسازی، جهت تولید روزانه حدود ۲.۵ میلیون مترمکعب گاز غنی آماده شد.

در ادامه، حمیدرضا ثقفی با بیان روند توسعه موقعیت B فاز ۱۱ اظهار داشت: با تکمیل و ورود ۱۲ حلقه چاه به مدار تولید، ظرفیت تولید گاز این موقعیت به یک میلیارد فوت مکعب در روز رسیده است و عملیات حفاری چاه سیزدهم نیز در راستای برنامه حفظ تولید این بخش از میدان مشترک پارس جنوبی دنبال می‌شود.

مدیرعامل گروه پتروپارس همچنین در تشریح وضعیت ساخت عرشه فاز ۱۱ عنوان کرد: پیشرفت ساخت عرشه از مرز ۵۰ درصد عبور کرده و تأمین و خرید اقلام با زمان تحویل طولانی در اولویت قرار دارد. عملیات ساخت در یارد شرکت ایزوایکو همچنان جریان دارد و فعالیت‌های مربوط به حفاری و توسعه تأسیسات این فاز با همکاری کارفرما و پیمانکاران طرح پیگیری می‌شود.