به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی، صبح شنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و جمع‌آوری ۹۲۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در قالب ۵۲ مزرعه استخراج رمزارز از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: هیچ مجوزی برای استخراج رمزارز در استان تهران صادر نشده است.

وی در ادامه با اشاره به مصرف بالای برق دستگاه‌های استخراج رمزارز اظهار کرد: هر دستگاه ماینر به اندازه مصرف برق ۱۲ خانوار، انرژی مصرف می‌کند و صنعت برق با استخراج غیرمجاز رمزارز برخورد قاطعانه دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران افزود: از زمان آغاز فعالیت رمزارزها تاکنون، ۶۱۳ مزرعه استخراج غیرمجاز با بیش از ۱۰ هزار دستگاه ماینر در این استان شناسایی و جمع‌آوری شده است.

محمودی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته پدافند غیرعامل، صنعت برق را زیرساخت زیرساخت‌ها دانست و گفت: استمرار خدمات‌رسانی به مشترکان مستلزم حفظ آمادگی شبکه برای مقابله با بحران‌های طبیعی و تهدیدات انسان‌ساز است؛ از این رو رزمایش‌ها و تمرین‌های پدافند غیرعامل به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به شبکه برق استان تهران در جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه اظهار کرد: کارکنان صنعت برق در شرایط دشوار و زیر حملات دشمن در محل‌های آسیب‌دیده حاضر شدند و خسارت‌های شبکه را به‌طور میانگین در ۴۳ دقیقه برطرف کردند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با بیان اینکه گستردگی و پراکندگی شبکه در این استان، نقاط آسیب‌پذیر متعددی ایجاد کرده است، افزود: این نقاط شناسایی شده‌اند و با شبیه‌سازی حوادث احتمالی و برگزاری تمرین‌های تخصصی، آمادگی لازم برای مقابله با بحران‌ها و حفظ پایداری شبکه افزایش یافته است.

محمودی همچنین از روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان تهران خبر داد و گفت: تاکنون مجوز احداث ۱۳ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان صادر شده و برای احداث ۸ هزار مگاوات نیروگاه نیز زمین واگذار شده است.

وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی احداث یک‌هزار و ۲۴۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی در دست اقدام است، خاطرنشان کرد: ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های خورشیدی در محدوده تحت مدیریت شرکت توزیع نیروی برق استان تهران به ۲۷۴ مگاوات و در مجموع استان به ۴۰۰ مگاوات رسیده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران هدف‌گذاری ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان را تا پایان سال جاری یک‌هزار مگاوات اعلام کرد و افزود: این ظرفیت باید تا پایان سال ۱۴۰۶ به ۳ هزار مگاوات و تا پایان سال ۱۴۰۷ به ۷ هزار مگاوات افزایش یابد.

محمودی در پایان از شهروندان خواست موارد استخراج غیرمجاز رمزارز را از طریق سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ و مصارف غیرمجاز برق را از طریق سامانه ۳۰۰۰۶۱۲۱ گزارش کنند.