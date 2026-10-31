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۹ آبان ۱۴۰۵، ۸:۰۵

لیست مشترک عربی: آماده کنار زدن کابینه نتانیاهو هستیم

لیست مشترک عربی: آماده کنار زدن کابینه نتانیاهو هستیم

عضو لیست مشترک احزاب عربی در انتخابات رژیم صهیونیستی از آمادگی این لیست برای رایزنی با جریان معارض با هدف کنار زدن کابینه نتانیاهو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، فاتن غطاس عضو لیست مشترک احزاب عربی در انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی تاکید کرد که در حال حاضر درگیری سیاسی در این رژیم بر سر کنار زدن نژادپرستی و کابینه فاشیستی نتانیاهو است. رژیم امروزه بر سر دو راهی قرار دارد و پیشتر نیز لیست مشترک احزاب عربی در کنار زدن نتانیاهو نقش داشته و همچنان آماده است هر اقدامی را برای خلاص شدن از دست کابینه وی انجام دهد.

غطاس اضافه کرد: ما آماده مذاکره با اردوگاه تغییر به عنوان جریان معارض علیه نتانیاهو هستیم و ابتدا باید بر سر تغییر رئیس پارلمان اسرائیل توافق کنیم.

وی گفت: انتخاب رئیس جدید پارلمان نخستین آزمون پیش روی گروه های سیاسی خواهد بود. ما نسبت به این مسئله نگرانی داریم که نتانیاهو برای کشاندن گروه های سیاسی به سمت خود یک جنگ جدید به راه بیاندازد. خروج از بحران سیاسی در اسرائیل با حل مسائل سیاست خارجه از جمله جنگ های شکست خورده در تمام جبهه ها مرتبط است.

احزاب عربی در چارچوب لیست مشترک و لیست یکپارچه ۱۹ کرسی را از آن خود کرده اند.

کد مطلب 6994748

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